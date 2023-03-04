監管進一步緊縮 中國明令影視作品不得再「盜墓」

中國官方發文宣告，將會嚴格管理「鑒寶」、「盜墓」等題材的影視和網路視聽作品。圖為網劇版「盜墓筆記」劇照。（網路圖片）

以「摸金校尉」為主題的影視作品，近年來大受歡迎，不過中國官方即將嚴格管理相關題材作品了。中國官方近日發布「打擊防範文物犯罪專項工作方案」，當中要求營造良好社會氛圍、嚴格管理「鑒寶」、「盜墓」等題材的影視和網路視聽作品、引導群眾積極參與防範打擊文物犯罪工作。

這份由中國國家文物局、中共中宣部、最高人民法院、最高人民檢察院、公安 部、文旅部、海關總署等七個部門聯合下發的文件，於3日公布全文。當中針對2023年到2025年的防範文物犯罪工作訂定目標，要求2025年時，「政府主導、部門聯動、打防結合、群防群治」的文物安全工作格局基本形成。

具體目標除了到2025年，世界文化遺產地、帝王陵寢、大型古文化遺址古墓葬、重點石窟寺、重要碑刻石刻和博物館 安全設施建設率達到100%之外，還包含文物博物館單位文物安全直接責任人公告公示率達到100%、文物安全聯合工作機制更加完善等。而強化文物犯罪執法、出入境監管、文物市場檢查之餘，公安機關和文物部門還要建立實施「文物安全聯防聯控機制」，成立打擊防範文物犯罪工作組、建立協調工作機制等。

在社會面，上述工作方案則提到要營造良好社會氛圍，對打擊防範文物犯罪總體工作成效，打擊懲治文物違法犯罪的典型案件，以及湧現出來的先進人物和先進事蹟等，進行廣泛宣傳報導。同時加強警示教育 、嚴格管理「鑒寶」、「盜墓」等題材的影視和網路視聽作品，增強人民群眾文物保護意識，引導群眾積極參與防範打擊文物犯罪工作。

事實上，2016年初，網路播放量超過27億的「盜墓筆記」就曾被管理部門責令下線，但其後「鬼吹燈」系列、「摸金符」等盜墓題材影劇仍能上映。2019年中國網友還根據官方與平台規定，總結「20類題材審查注意問題和規避事項」，當中包含盜墓類，內容是「盜墓禁止，可以設計成人物考古或探險誤入」。