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名媛蔡天鳳遭碎屍 港警再逮1男 涉協助嫌犯逃亡

香港尖沙咀大樓「燒成火柱」逾6小時 波及喜來登酒店

香港尖沙咀大樓燒成巨大火柱 9小時才撲滅

香港新聞組／香港3日電
現場可見，起火大廈外牆嚴重燒焦，不斷有濃煙湧出。(Getty Images)
現場可見，起火大廈外牆嚴重燒焦，不斷有濃煙湧出。(Getty Images)

香港尖沙咀發生四級大火。當地時間2日晚上11時11分，當局接獲多個報案，指中間道一幢正在興建中的大廈高層位置突然起火，部份報案人身處港島區，亦能肉眼見到火光。據港媒報導，這場火災焚燒逾9小時，最終在3日上午8時30分獲得控制。

香港01報導，消防接報趕至現場開動兩喉灌救。消防經現場評估後，於11時39分將火警升為三級，並加派人手前往營救。

現場可見，起火大廈外牆嚴重燒焦，不斷有濃煙湧出。(Getty Images)
現場可見，起火大廈外牆嚴重燒焦，不斷有濃煙湧出。(Getty Images)

火警中有3人受傷，須由救護車送往伊利沙伯醫院治理，據知其中兩人為附近的司機，疑被跌下的火屑燒傷；另一人則為附近大廈住客。消防於凌晨1時46分，將火警升為四級。

來源：推特

火警期間，火屑四散導致附近多幢大廈被波及，包括H Zentre、重慶大廈、喜來登酒店的天台先後起火，幸隨後被救熄，無人受傷。

灣仔亦可清楚見到尖沙咀大廈的火光。(路透)
灣仔亦可清楚見到尖沙咀大廈的火光。(路透)

另有多幢大廈超過100名居民須疏散到安全位置。3日清晨6時火警仍未救熄，香港消防處稍晚表示，上午8時30分火勢大致被救熄；消防員曾動用兩條喉及三隊煙帽隊灌救，火警中暫未接獲受傷報告。香港運輸署表示，受火警影響多條道路已封閉，包括中間道介乎彌敦道與梳士巴利道之間的一段全線封閉。

火警現場為中間道11號的「海員之家」重建地盤，大廈陷火海猶如巨型火柱。

翻查資料，海員俱樂部2018年就「海員之家」重建計畫招標，項目終由商人郭炳湘旗下帝國集團奪得，亦是郭氏生前所投得，預計總投資60億港元（約7.64億美元），擬於2024年開業。

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