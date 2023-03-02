中國促半導體產業發展 劉鶴：給外籍專家國民待遇

圖為早前在第四屆進博會上，美國德州儀器公司以「芯向中國，科創世界」為主題展示的晶片產品。（中新社）

為解決科技「卡脖子」問題、因應中美科技戰，中國近年積極發展半導體產業。據新華社報導，中國國務院 總理劉鶴2日在北京 調研集成電路（積體電路）企業發展，並主持召開座談會，指出要發揮新型舉國體制優勢，引導長期投資 ，給予國內人才一視同仁的優惠政策，對外籍專家給予真正的「國民待遇」，幫助企業加快引進和培養人才。

據報導，劉鶴指出，中共總書記習近平高度重視積體電路產業發展。他說，積體電路是現代化產業體系的核心樞紐，關係國家安全和「中國式現代化」進程。

劉鶴表示，中國已形成較完整的積體電路產業鏈，也湧現了一批優秀企業和企業家，在局部已形成了很強的能力。尤其是擁有龐大的晶片消費市場和豐富的應用場景，這是市場經濟下最寶貴的資源，是推動積體電路產業發展的戰略性優勢。

因此，劉鶴強調，發展積體電路產業，必須發揮新型舉國體制優勢，用好政府和市場兩方面力量。政府要制定符合大陸國情和新形勢的集成電路產業政策，設定務實的發展目標和發展思路，幫助企業協調和解決困難，在市場失靈的領域發揮好組織作用，引導長期投資，對國內人才給予一視同仁的優惠政策，對外籍專家給予真正的「國民待遇」，幫助企業加快引進和培養人才。

與此同時，劉鶴說，必須高度重視發揮市場力量和產業生態的重要作用，建立企業為主體的攻關機制，依靠企業家實現積體電路產業的健康發展，特別要善於發現和珍惜既懂技術又有很強組織能力的領軍人才，給予他們充分的發揮空間。必須始終堅持國際合作，廣交朋友，擴大開放，堅定維護全球產業鏈供應鏈穩定。