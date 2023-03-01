我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國夢變噩夢」金山華人房東遭欠租逾12萬 絕食第3天 社區示威聲援

眾院特別委員會首會 控中國竊千億智財、投資軍力擬犯台

蔡天鳳「魂魄四散」 招魂師嘆「不招魂恐永不超生」

香港新聞組／香港1日電
蔡天鳳「頭七」，丈夫Chris特地請來六壬招魂師，用「六壬法科招魂儀式」將魂魄招齊，讓她可以得以安息。（取材自臉書）
蔡天鳳「頭七」，丈夫Chris特地請來六壬招魂師，用「六壬法科招魂儀式」將魂魄招齊，讓她可以得以安息。（取材自臉書）

28歲名媛蔡天鳳遭殺害及肢解烹屍，昨天是蔡天鳳的「頭七」，死者丈夫Chris首次露面，偕父母及岳父母先到沙田富山殮房認屍，一行人中午再到大埔龍尾村肢解案現場拜祭，並進行招魂儀式。

綜合香港01、美國之音等報導，蔡天鳳的丈夫Chris本想做法事，但友人告知因蔡天鳳遭到肢解，經歷碎屍萬段，怕她魂魄會不齊，特地請來六壬招魂師，用「六壬法科招魂儀式」才能將魂魄招齊，讓她可以得以安息。

負責法事的招魂師殷法青表示，昨日是蔡天鳳的「頭七」，如果不幫她招魂，她有可能永不超生。殷法青說，由於蔡天鳳死無全屍，魂魄會四散且相當驚恐，必須用「六壬法科招魂儀式」才能將魂魄招齊；過程透過「山神」及「土神」的幫忙，把蔡天鳳的魂魄找回來，當魂魄招到紙紮人及靈牌後，再帶到道堂由經懺科師傅念經超渡。

從招魂現場字條可見，蔡天鳳離世日期為農曆二月初二，即上周二2月21日失蹤當天遇害。

殷法青招魂後，約20名親友逐一上香拜祭，蔡天鳳的4名子女並未到場。各人神情哀傷，蔡天鳳的母親哭成淚人，全程由女婿Chris攙扶。Chris 上香時對蔡天鳳說：「好感激遇到妳。」蔡天鳳的婆婆譚太太對蔡天鳳說，會好好照顧她4名子女，希望她放心安息，又慨歎蔡天鳳的善良用錯地方，被「狼心狗肺的人吃了她的心」。

蔡天鳳 香港

上一則

反腐枕邊起 湖南召130官夫人排排坐看警示教育片

延伸閱讀

蔡天鳳親友認屍 友曝婆婆激動喊：兒媳平時這麼漂亮…

蔡天鳳親友認屍 友曝婆婆激動喊：兒媳平時這麼漂亮…
蔡天鳳小紅書持續漲粉 隱藏貼文竟離奇曝光…網友嚇壞

蔡天鳳小紅書持續漲粉 隱藏貼文竟離奇曝光…網友嚇壞
蔡天鳳案太驚悚…孩子就讀貴族學校發聲：停用電子設備

蔡天鳳案太驚悚…孩子就讀貴族學校發聲：停用電子設備
蔡天鳳肢解案 前夫另涉多年前盜竊案提訊

蔡天鳳肢解案 前夫另涉多年前盜竊案提訊

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣

蔡天鳳家屬認屍 悲痛腳軟 蔡母倒在女婿懷中哭泣
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄