蔡天鳳「魂魄四散」 招魂師嘆「不招魂恐永不超生」

蔡天鳳「頭七」，丈夫Chris特地請來六壬招魂師，用「六壬法科招魂儀式」將魂魄招齊，讓她可以得以安息。（取材自臉書）

28歲名媛蔡天鳳 遭殺害及肢解烹屍，昨天是蔡天鳳的「頭七」，死者丈夫Chris首次露面，偕父母及岳父母先到沙田富山殮房認屍，一行人中午再到大埔龍尾村肢解案現場拜祭，並進行招魂儀式。

綜合香港 01、美國之音等報導，蔡天鳳的丈夫Chris本想做法事，但友人告知因蔡天鳳遭到肢解，經歷碎屍萬段，怕她魂魄會不齊，特地請來六壬招魂師，用「六壬法科招魂儀式」才能將魂魄招齊，讓她可以得以安息。

負責法事的招魂師殷法青表示，昨日是蔡天鳳的「頭七」，如果不幫她招魂，她有可能永不超生。殷法青說，由於蔡天鳳死無全屍，魂魄會四散且相當驚恐，必須用「六壬法科招魂儀式」才能將魂魄招齊；過程透過「山神」及「土神」的幫忙，把蔡天鳳的魂魄找回來，當魂魄招到紙紮人及靈牌後，再帶到道堂由經懺科師傅念經超渡。

從招魂現場字條可見，蔡天鳳離世日期為農曆二月初二，即上周二2月21日失蹤當天遇害。

殷法青招魂後，約20名親友逐一上香拜祭，蔡天鳳的4名子女並未到場。各人神情哀傷，蔡天鳳的母親哭成淚人，全程由女婿Chris攙扶。Chris 上香時對蔡天鳳說：「好感激遇到妳。」蔡天鳳的婆婆譚太太對蔡天鳳說，會好好照顧她4名子女，希望她放心安息，又慨歎蔡天鳳的善良用錯地方，被「狼心狗肺的人吃了她的心」。