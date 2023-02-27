中澳關係回暖 澳洲葡萄酒將重返中國市場

中澳關係解凍，澳洲葡萄酒可望重返中國市場。Getty Images

中澳關係正在解凍，《澳大利亞人報》報導，澳洲 豪華葡萄酒品牌奔富（Penfolds）高管上周與中國酒業協會舉行高級別會議，商議澳洲葡萄酒重回中國市場事宜。

報導稱，奔富（Penfolds）總經理湯姆．金和奔富大中華區銷售總經理吳明峰一行受到了中國酒業協會的接待，他們被告知，中國歡迎優質的葡萄酒進入中國。中國酒業協會執行理事長王琦在與奔富會面後的一份中國酒業協會報告中說：「中國市場是開放的市場，歡迎優質的葡萄酒進入中國，滿足廣大消費者追求美好生活的需要」。

另，澳洲富邑酒業首席執行官蒂姆．福特也將跟進，他將是新冠疫情 後首次訪問中國，並在該集團的上海辦公室與公司員工見面。

中澳關係過去三年急劇惡化，雙方貿易急降，美國消費者新聞與商業頻道(CNBC) 去年曾報導，澳洲政府管理葡萄酒行銷和研究的機構（澳大利亞葡萄酒協會）因在中國市場的工作困難，將關閉其在中國唯一的上海實體辦事處。

澳洲莫里森前政府支持美國的路線，並呼籲調查「北京 對新冠病毒大流行爆發的責任」，導致中澳關係墜入低谷，中國對澳洲產品徵收 116.2% 至 218.4% 的反傾銷稅，澳洲光是葡萄酒的貿易，僅2021年對中國的出口就減少了近 10 億澳元（7 億美元），與上一年相比暴跌97%。