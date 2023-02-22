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會俄羅斯外長 王毅談烏克蘭：尋找政治解決有效途徑

記者陳政錄／即時報導
王毅(左)在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫(右)會面。美聯社
王毅(左)在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫(右)會面。美聯社

據中國外交部網站消息，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅於當地時間22日，在莫斯科會見俄羅斯外長拉夫羅夫。對於烏克蘭問題，王毅說，形勢越複雜，越不能放棄和平努力，希望各方克服困難，繼續為對話談判創造條件，尋找政治解決的有效途徑。

在此之前，王毅已於21日與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫，舉行中俄戰略安全磋商機制雙方牽頭人會晤。另據澎湃新聞、財聯社等陸媒晚間報導，當地時間22日，俄羅斯總統普亭與王毅的會晤正在展開，普亭說中俄關係正按計劃發展，王毅稱中俄關係歷經國際風雲考驗，「成熟堅韌、穩如泰山」。

中國外交部網站晚間發布王毅與拉夫羅夫會見訊息。王毅表示，面對深刻演變的國際形勢，中俄始終保持戰略定力，堅持建設多極化世界的大方向，倡導和踐行真正的多邊主義，反對任何形式的單邊和霸凌行徑，堅定維護各自國家的主權、安全和發展利益。

王毅說，不論國際風雲如何變幻，中方都願和俄方保持新型大國關係的良好發展態勢。中方願和俄方一道，統籌好高層交往，重啟對話合作機制，推動兩國關係取得更大發展。

據中國外交部新聞稿，拉夫羅夫表示，願和中方共同落實好兩國元首達成的重要共識，持續鞏固和發展俄中戰略協作夥伴關係。期待雙方全面重啟各領域交往，推動兩國務實合作取得更大進展。俄方願和中方在國際舞台上加強協調配合，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持。

據中方新聞稿，中俄雙方一致同意繼續加強在聯合國等國際多邊機制內的協作，共同捍衛聯合國憲章宗旨和原則，堅決反對霸權主義、集團對抗。

雙方還就烏克蘭問題進行了深入討論。王毅強調，形勢越複雜，越不能放棄和平努力，希望各方克服困難，繼續為對話談判創造條件，尋找政治解決的有效途徑。

王毅 俄羅斯 普亭

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