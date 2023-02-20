中國證實 24日發表政治解決烏克蘭危機立場文件

中國外交部發言人汪文斌。 (中新社)

中國外交部發言人汪文斌今天證實，24日烏克蘭 戰爭爆發1周年，中方將發表「關於政治解決烏克蘭危機的立場文件」，內容將重申中方諸如各國合理安全關切都應獲重視、核戰爭打不得等立場。

中國外交部當地時間今日下午舉行例行記者會。新京報報導，汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。這也是中方首度證實，將發表這項對烏克蘭戰爭立場的文件。

汪文斌表示，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 日前出席慕尼黑安全會議期間，已經對此作出相關說明。再過幾天就是「烏克蘭危機」1周年，中方將發表一份「關於政治解決烏克蘭危機的立場文件」。

他指出，這份文件將重申中國國家主席習近平 的主張，包括：各國主權和領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。

汪文斌說，中方在文件中將重申核戰爭「打不得也打不贏」；並呼籲保障民用核設施安全，反對攻擊核電廠；還將倡導共同反對使用生化武器。

他提到，形勢越是複雜，越需要採取冷靜務實的態度，戰火越是延宕，越不能放棄爭取和平的努力。中方希望與各方一道繼續致力於和平努力，爭取早日實現和平。