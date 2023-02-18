談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席慕尼黑安全會議會見德國外長貝爾伯克。新華社

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅 德國時間18日出席慕尼黑安全會議發表演說，這位中國最高層級的外交官在美中氣球 爭端後最新表態，央視新媒體玉淵譚天報導，王毅以兩千年前中國古話「君子好財，取之有道」諷刺美國，只有小人才去巧取豪奪。但是美方連巧取都沒有了，只剩下豪奪。

玉淵潭天報導，王毅在慕尼黑安全會議上發表演說時談到：美國口口聲聲說要跟中國進行競爭，「中國從來不怕競爭，但是我們要的是公平的競爭，要的是守規則的競爭。但是美國是這么做的嗎？」

王毅針對美方《晶片 與科學法案》，強調這是100%的保護主義，是100%的自私自利，是100%的單邊主義、單邊行徑，嚴重地違背了自由貿易的原則，嚴重地違反了世貿的規則，「這根本就不是什么公平的競爭，差了十萬八千里。」

王毅指責美國自己站到了它倡導的自由貿易的對立面，「這是一個曆史的諷刺」。王毅還以中國2000年前古話」君子好財，取之有道」，他說，只有小人才去巧取豪奪。但是現在看到美方撕去了一切偽裝，連巧取都沒有了，只剩下豪奪。