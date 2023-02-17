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中駐美使館投書華郵：勿讓「流浪氣球」帶偏中美關係

記者葉文義／即時報導
中國駐美使館臨時代辦於當地時間17日在《華盛頓郵報》發文，題為「中美關係不應因『流浪氣球』隨風逐流」。(新華社)
中國駐美使館臨時代辦於當地時間17日在《華盛頓郵報》發文，題為「中美關係不應因『流浪氣球』隨風逐流」。(新華社)

中國駐美使館臨時代辦於當地時間17日在《華盛頓郵報》發文，題為「中美關係不應因『流浪氣球』隨風逐流」。文章指出，希望美方同中方相向而行，勿讓一隻「流浪氣球」帶偏中美關係，採取切實措施，防止事態繼續朝著錯誤方向發展，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

文章指出，中美關係是世界上最重要也是最複雜的雙邊關係，其歷程從來不是一帆風順，而是在不斷出現和克服困難的過程中向前發展。中美間的許多問題源於戰略誤解、誤判，飛艇誤入美境內這一不幸偶發事件演變成目前的局面是最新的例證。

文章還稱，出現問題並不可怕，關鍵是有沒有妥善處理問題的誠意和能力。中美關係需要「全過程」管理，需要著眼大局加以實現。什麼是中美關係的大局？那就是兩國共同利益遠遠大於分歧這一基本事實，是一個健康穩定的中美關係符合兩國和世界人民根本利益這一重要道理。

文章並指，在中美關係處於困難之際，要有尊重事實、回歸理性的勇氣和智慧。任何情緒化、政治化的舉動，在損害對方的同時，也必然會導致反噬，傷及自身。中美雙方如能妥善解決氣球事件，將向兩國人民和國際社會展示，中美能夠以相互尊重的負責任態度，來管控分歧、避免對抗。

最後，文章強調中方一貫主張加強中美各層級交流對話，這也是兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，雙方都有責任貫徹落實。

氣球 華盛頓郵報

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