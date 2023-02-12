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中基金經理：1千萬資產在上海 只能算窮人家庭

記者陳言喬／即時報導
中國基金經理稱，在上海一個一千萬資產的家庭其實是個窮人家庭。圖為黃浦江兩岸的江景。（中新社）
中國基金經理稱，在上海一個一千萬資產的家庭其實是個窮人家庭。圖為黃浦江兩岸的江景。（中新社）

中國知名私募基金經理，睿郡資產管理合夥人、首席研究官董承非12日在一場演講中表示，在上海，一個1000萬人民幣(約146萬美元）資產的家庭，其實是一個窮人家庭，結果引發不少議論。

新浪網報導，董承飛12日在中國一家商業銀行進行兔年開年的交流路演中所提及。他直播中的發言引起熱議，對此，睿郡資產方面最新回應稱，相關自媒體放大的解讀更多只是「斷章取義」。

中國證券報報導，董承飛有關所謂「在上海1000萬（約4千4百萬台幣）資產是窮人家庭」的相關表述，是他在路演中提到A股大消費板塊「躺贏」全市場十餘年之後面臨的挑戰時所說的話。

在路演中，董承非分析表示，以飛天茅台每瓶的價格為例，其本人「入行」時的出廠價只有200多元，但目前1500元左右的價格消費者還在搶，這背後是大眾支付能力的大幅上升，從某種程度上也是房地產價格持續上漲帶來的財富效應。

董承非由此延伸：「我經常開玩笑說，在上海，一個1000萬資產（總資產）的家庭，其實是一個窮人家庭，因為上海的房價10萬、20萬（每平米單價）是隨隨便便的常見情況」。

而對於這一財富效應對消費股、消費行業的影響，董承非表示，房地產市場波動給消費支付能力帶來的相關挑戰正在開始。

這則新聞引發不少網友留言評論：「房子是用來住的，手上沒現金，等於是窮人」；「1000萬房子裡啃鹹菜。有品質嗎？」；「財富看的是總資產，生活看的是現金」；「在上海，如果只有一套房，你就是窮人。一旦賣了房，你就是富人」；「上海賣了房再到周邊城市買一套便宜點的房子，還可以存銀行好幾百萬」！

房地產 證券 房價

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