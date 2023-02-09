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中商務部：美「惡名市場名單」結論不公正 堅決反對

記者林宸誼／即時報導
大陸商務部新聞發言人束珏婷。（取自大陸商務部網站）
大陸商務部新聞發言人束珏婷。（取自大陸商務部網站）

美國貿易代表辦公室日前發布「2022假冒和盜版惡名市場」名單，包括阿里巴巴的全球速賣通和淘寶網以及百度網盤等多家線上平台都榜上有名。中國商務部新聞發言人束珏婷9日表示，報告引述的情況未經調查核實，結論是不客觀、不公正的，中方對此堅決反對。

這份「惡名市場名單」列出了18個國家、從事或為大規模假冒商標或盜版提供便利的39個線上和33個實體市場，其中中國再次位居榜首。

澎湃新聞報導，束珏婷指出，美方將中國一些企業和市場列入了名單，卻又聲稱名單未對違法行為進行認定，也不反映美國政府對相關國家總體知識產權保護、執法環境的分析，這是非常不專業、不負責任的做法。

束珏婷表示，中國政府高度重視知識產權保護，不斷完善立法體系，提高執法效能，引導行業自律，堅決依法懲處侵權行為。中國政府在知識產權保護方面取得的成效有目共睹。世界知識產權組織發布的2022年全球創新指數報告顯示，中國名列第11位，整體排名連續7年保持上升勢頭。

束珏婷強調，保護知識產權、打擊侵權假冒是世界各國共同面臨的挑戰。尤其在互聯網等新技術飛速發展的今天，打擊侵權假冒需要各國通力合作，中國願繼續與各國加強知識產權保護合作，共同為全球企業營造公平競爭的營商環境。

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