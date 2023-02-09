中商務部：美「惡名市場名單」結論不公正 堅決反對

大陸商務部新聞發言人束珏婷。（取自大陸商務部網站）

美國貿易代表辦公室日前發布「2022假冒和盜版 惡名市場」名單，包括阿里巴巴的全球速賣通和淘寶網以及百度 網盤等多家線上平台都榜上有名。中國商務部 新聞發言人束珏婷9日表示，報告引述的情況未經調查核實，結論是不客觀、不公正的，中方對此堅決反對。

這份「惡名市場名單」列出了18個國家、從事或為大規模假冒商標或盜版提供便利的39個線上和33個實體市場，其中中國再次位居榜首。

澎湃新聞報導，束珏婷指出，美方將中國一些企業和市場列入了名單，卻又聲稱名單未對違法行為進行認定，也不反映美國政府對相關國家總體知識產權保護、執法環境的分析，這是非常不專業、不負責任的做法。

束珏婷表示，中國政府高度重視知識產權保護，不斷完善立法體系，提高執法效能，引導行業自律，堅決依法懲處侵權行為。中國政府在知識產權保護方面取得的成效有目共睹。世界知識產權組織發布的2022年全球創新指數報告顯示，中國名列第11位，整體排名連續7年保持上升勢頭。

束珏婷強調，保護知識產權、打擊侵權假冒是世界各國共同面臨的挑戰。尤其在互聯網等新技術飛速發展的今天，打擊侵權假冒需要各國通力合作，中國願繼續與各國加強知識產權保護合作，共同為全球企業營造公平競爭的營商環境。