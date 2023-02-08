陶冬：中美全方位角力將延續 以科技競爭為中心舞台

瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬。(聯合報系資料照)

瑞信亞太區財富管理大中華區副主席陶冬8日表示，中美競爭的核心是世界老大和老二之爭，它最重要舞台是科技的競爭，為了達成科技競爭，美中在貿易領域、金融領域等都會出現各種各樣的地緣政治角力，以科技競爭為中心舞台的全方位角力會延續下去。

陶冬指出，就提高國家安全的角度上來看，中國已將科技自我創新、自主研發提升到非常高的地位，很明顯是受地緣政治衝擊所致，也是未來發展的方向。「要做到這點，不僅需要大量國家資金投入，更重要在人才、理念、創業生態方面，都需要進一步提升。」

優化疫情控制、社交距離開放後，北京 重回重經濟、保增長的路子。陶冬指出，回看2022年12月中央經濟工作會議，政策基調已經定了，就是要「穩經濟」，把穩經濟政策高度提高到與供給側改革同樣地位，是過去四年沒有看到的，所以穩經濟、重塑信心、帶動內需增長，已經成為新一屆政府的重要目標，也預期會有一些新的政策出來，到底規模多大、力度多大，還要看一看。

中國全國「兩會」將在三月初召開，屆時將產生新一屆財金領域領導班子。「新上來的領導班子有一個很強的特徵，就是大量來自沿海發達經濟省市，他們都在運營經濟、保護企業投資 、支持外企投資上有非常豐富的經驗。」陶冬指出，相信中國在國家層面有這方面（科技自主）的需要，也需要在這個地方投入，外界對新財金班子有很多期待。

對於2023年中國經濟展望，陶冬指出，他的看法已發生明顯改變，從悲觀走向樂觀，但目前這個樂觀只看到反彈，還需要看到更多的政策和更好的投資環境，才能確認這個反彈可持續最終成為反轉。他認為，今年中國經濟增長目標達到5％是有可能的，但前提是要有更積極主動的政策治理措施。

陶冬建議，希望中國全國兩會 政府工作報告將今年經濟增長目標定在5％甚至更高一點，這也是觀察的重要指標，如果中國政府真的把目標定在5％的話，接下來會有大規模刺激措施可能性就非常高。「以目前情況看是不足以達到5％的經濟增長，動力暫時還不足，提到5％意味著在政策領域已經胸有成竹。」