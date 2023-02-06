氣球風暴 胡錫進放話：放一個到台灣上空警告台獨

飛越美國上空的中國疑似間諜氣球，後被美軍機擊落。（路透）

中國疑似間諜氣球 被美軍機擊落後，中國網民群情激憤，台灣連帶被波及。中國媒體人胡錫進稱，中國要加快完善平流層飛艇技術，並發一個飛艇定位在台灣上空，明確是軍事用途用以警告台獨。

環球時報前總編輯胡錫進6日在其微博說，「流浪氣球」的事情讓他想到，中國方面可以加快完善平流層飛艇技術，待它成熟後，發一個這樣的飛艇並定位在台灣島上空當成一個選項，那個應該明確就是軍事用途的，作為對台獨活動升級的警告。

他說，台灣應該不具備擊落3萬米以上平流層飛艇的能力，中國把飛艇升得高一些，個頭要大，確保地面能看見一個點。在台灣民進黨 當局台獨活動猖獗時，就移動過去，甚至也可以放在那裡就不走了。

胡錫稱稱，「在台海博弈，大陸關鍵要多構建一些工具。美台勾連挑釁已經常態化，我們除了軍演，還要有一些成本不高，但象徵性和衝擊力都很強的措施。這次氣球失控飄到美國上空，意外在美形成那麼大動靜，倒是提醒了我們」。

未來可以真的把平流層飛艇當一個台海鬥爭工具使用，在宣示中國對台灣主權的同時，明晃晃地羞辱不知天高地厚的民進黨當局。

當然，首先要確保平流層飛艇技術過關，定位靠譜，不能動不動又失控流浪去了。

胡錫進還說，中國國防部 5日已表態「中方保留使用必要手段處置類似情況的權利」，除民航等註冊過的，美國飛行器因兩國間解釋不清緣由進入中國上空的，可別指著中方手下留情了。