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中國教授發文鼓吹攻台 留言區不同調：你兒孫先上

大陸新聞中心／即時報導
中國教授楊帆在微博發文鼓吹台獨，不料下方評論區竟大翻車。（截圖自微博）
中國教授楊帆在微博發文鼓吹台獨，不料下方評論區竟大翻車。（截圖自微博）

中國政法大學教授楊帆在微博發文鼓吹中國應儘早攻台，並稱中國輿論一致的呼聲就是「要打」。不料，文章下方評論區留言卻大翻車，不少網友留言稱：「強烈建議教授讓你子女參軍報效祖國，為黨奉獻青春」、「不用上戰場的人說起戰爭那是一個輕鬆！簡直大言不慚」。

楊帆3日在個人微博發表題為「美國防部的空軍上將預言2025年台海戰爭，我們以我為主，該打就打」的文章稱，是否攻台主動權在中國。「宣布不宣布台灣獨立，我們都可以打，不放棄武力」，即便2024年國民黨選贏了也不應該再拖，和平方式統一，就是談統一的條件。

「他（指國民黨）要不幹的話，我們還是要封鎖的，先把它封鎖起來再說。要是民進黨上來，我們乾脆更不聽他的，該動手就動手，沒必要管國際上的事兒」。楊帆表示，大陸民間輿論一致的呼聲就是「要打」，「看上邊決策了」。

百度百科對楊帆的介紹是：著名經濟學家，中國社會科學院研究生院經濟學博士，北京大學中國經濟研究中心訪問學者。任國防大學經濟研究會常務理事，並兼任多所大學的教授。

楊帆勤於在微博發文，但他這篇鼓吹攻台的文章文句不順、結構鬆散，有網友留言評論：「就這認知？不要標榜自己是教授了，丟人。」

但真正引發關注的並非楊帆的文章，而是文章下方的留言，不少網友都表達不認同揚帆的論點：「我不希望改革開放40年的成果毀於戰爭」、「台灣好好的，人家日子過得好好的，咱讓人家安穩過日子不好嗎？為什麼非得把他們拖下戰爭？」「一口一個我們，台灣是民選民主政權，我們是什麼民主政權？是我們選出來的嗎？」

更多網友則是要揚帆自己，或是他的子女、孫子、家人先上戰場。有人留言稱：「你全家老小上前線我就上」、「你兒子先上戰場吧」、「讓你孫子上戰場吧」。還有網友調侃：「教授，為什麼你底下這麼多反賊？」

中國政法大學教授楊帆發文鼓吹大陸應儘早攻台。圖為解放軍東部戰區海軍登陸艦日前在東...
中國政法大學教授楊帆發文鼓吹大陸應儘早攻台。圖為解放軍東部戰區海軍登陸艦日前在東海進行實戰化訓練。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

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