陳日君自教廷返港後身體不適 一度呼吸困難住院觀察

香港榮休樞機主教陳日君透過臉書表示，他日前到梵蒂岡參加先教宗本篤十六世喪禮，返港後即身體不適，年初一晚上更因呼吸困難住院，目前仍留院進行各種檢查。 （歐新社資料照片）

香港 榮休樞機主教陳日君透過臉書 表示，他日前到梵蒂岡參加先教宗 本篤十六世喪禮，返港後即身體不適，年初一晚上更因呼吸困難住院，目前仍留院進行各種檢查。

陳日君是力挺香港民運及公開反對梵中協議最知名的天主教高階神職人員。他1月初前往梵蒂岡參加先教宗本篤十六世喪禮，期間獲得教宗方濟各單獨接見，教廷官網並在事後罕見主動刊登了教宗與陳日君的合照。

陳日君昨天在臉書發布「給囚友的信」，向他經常固定探視的囚友報平安。

陳日君表示，教宗本篤十六世的喪禮對他非常重要，天主讓他成功去羅馬參加，「仿如奇蹟一樣」，包括法庭批准警方讓他取回護照，航空公司剛好有班飛機讓他能及時趕上喪禮，因此他覺得更加不能放棄這個機會前往。

陳日君表示，他遠赴羅馬，感到自己是代表全香港、全中國的教友，向教宗本篤十六世表示敬愛。

陳日君形容，到梵蒂岡那4天實在是奇蹟，不只因為他能夠參加喪禮彌撒，而是他竟可在彌撒前親自到本篤靈柩前，將頭靠著它悼念，本篤下葬後，他又得到一個特別機會下去聖伯多祿大殿的地下，在安放本篤靈柩的地方瞻仰祈禱，他真心感恩能夠前往參加。

不過陳日君透露，那開心的4天也是很辛苦的4天，出發前，他已肩膊發炎、背脊疼痛、兩手麻痺，回來之後10多天一直在修院做病人，不可能出來探望朋友，但他一直以為這些問題會漸漸好轉、康復。

陳日君表示，不料身體情況繼續惡化，兩手更腫脹起來，到年初一晚上，呼吸甚至開始困難，這讓他想起2016年攻擊他肺部的那種病菌（當時須留醫3星期），這令他開始緊張並決定去醫院，很幸運，經檢查後並非6年前的病菌。

陳日君表示，感謝醫院的修女及醫生，為他進行各種檢查，堅持要徹底地看看這副90有多的身體狀況如何。因他一直留院，所以到今天外界也不太聽到他的消息。不過他請大家放心，「可以說香港最高級的醫生正在照顧我，然而我仍未知哪個時候才能來探望你們。」

陳日君表示，在祈禱中大家永不分離，他會不斷為大家祈禱，也請教友在祈禱之中記得他。