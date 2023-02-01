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特斯拉擬未來兩月 提高上海廠產量

記者林宸誼／即時報導
特斯拉擬未來兩月，提高上海廠產量。路透
特斯拉擬未來兩月，提高上海廠產量。路透

路透根據一份計劃備忘錄和知情人士報導，電動車生產商特斯拉，擬在未來兩個月內提高上海工廠的產量，以滿足旗下最暢銷車型積極降價後引發的需求。

備忘錄顯示，這家汽車製造商計劃2月和3月上海廠平均每周產出為近2萬輛汽車。根據中國乘用車市場訊息聯席會的數據，這一生產水平將使該工廠的產量大致達到9月水平，當時該廠生產約8.21萬輛Model 3和Model Y汽車。

特斯拉上海工廠去年12月的產量比去年11月減少約三分一，並在今年1月延長廠內員工的農曆新年假期，以應對不斷增加的庫存；該公司後來在中國調降產品價格，降幅在6%至近14%之間。

在上周討論特斯拉第4季業績的電話會議上，CEO馬斯克表示，在全球降價後，1月的訂單大約是產量的兩倍；只要沒有外部干擾，2023年的交付量可能達到200萬輛。

特斯拉在中國的降價，引發了分析師所說的價格戰，因為中國汽車製造商小鵬和賽力斯的問界，已跟隨該公司降價。

1 月的前29天，特斯拉在中國的日均零售量年增36%，達到 2萬5,686 輛。

招商銀行國際的數據顯示，這一增長略高於主要競爭對手比亞迪，而整體汽車銷量下降了45%。

特斯拉的上海工廠為中國市場生產汽車並出口到歐洲。

特斯拉 汽車 馬斯克

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