我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳廣：習幼年因父失勢而自卑至今 入黨靠走後門

討厭清洗鍋碗瓢盆？試試這款神奇塑膠刮板

美國擬禁企業供貨華為 中國外交部：赤裸裸科技霸權

記者廖士鋒／即時報導
中國外交部發言人毛寧31日表示，美國全面禁止企業供貨給華為這種做法「違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損國際社會對於美國營商環境的信心，是赤裸裸的科技霸權」。圖為毛寧日前主持記者會。（美聯社）
中國外交部發言人毛寧31日表示，美國全面禁止企業供貨給華為這種做法「違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損國際社會對於美國營商環境的信心，是赤裸裸的科技霸權」。圖為毛寧日前主持記者會。（美聯社）

近日美國公司與中國華為公司的高科技產品貿易，因傳出美國政府擬全面停止核發華為供貨許可證，而再度掀起波瀾。中國外交部對此表示「正密切注意」，並強調這種做法違背市場經濟原則、是「赤裸裸的科技霸權」。

英媒金融時報30日引述知情人士說法指出，拜登（Joe Biden）總統與其政府已經停止向該國企業核發供貨給華為的許可證，具體而言，美國商務部已通知部分企業，商務部將不再核發許可證；而路透則指出有3名知情人士透露，美國政府停止發放的供貨華為許可證包括5G級別以下，如4G、Wifi 6和Wifi 7、人工智慧以及高性能計算和雲項目（cloud items）。對此商務部發言人僅表示將「不斷評估我們的政策和法規」，而英特爾和高通對此都拒絕置評。

不過彭博社則指出，這項政策還處於早期討論階段，有可能在5月、即美國將華為加入「實體清單」四周年之時獲得通過。報導並引述知情人士透露，是美國一些官員向拜登政府提出了這一建議，若最終採納實施，所有美國供應商向華為供貨的許可證申請都將被拒絕。

對於這項消息，中國外交部發言人毛寧31日下午在記者會上指出中國「嚴重關切」、「正密切關注有關動向」。毛寧強調，中國堅決反對美方「泛化國家安全概念、濫用國家力量，無底線、無理打壓中國企業」，她稱這種做法「違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損國際社會對於美國營商環境的信心，是赤裸裸的科技霸權」。毛寧指出，官方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

公開資料顯示，前總統川普（Donald Trump）任內，以威脅國家安全的名義，在2019年5月將華為列入商務部的「實體清單」， 不過商務部後來同意向美國企業發放許可證，允許其在「不危及國家安全」的前提下向華為出售技術，但只包含少數產品。美國政府此後仍然不斷增加將華為相關企業列入「實體清單」，收緊對華為的禁令。

華為 商務部 拜登

上一則

澳廣：習幼年因父失勢而自卑至今 入黨靠走後門

下一則

中國下周恢復出境旅遊團 首發團多條線路售罄

延伸閱讀

英相發言人：不會提供基輔戰機 怕太先進訓練難速成

英相發言人：不會提供基輔戰機 怕太先進訓練難速成
拜登走訪巴爾的摩、紐約、費城宣揚基建 重修美鐵隧道

拜登走訪巴爾的摩、紐約、費城宣揚基建 重修美鐵隧道
韓媒：台美日密切合作 南韓在半導體價值鏈角色不明

韓媒：台美日密切合作 南韓在半導體價值鏈角色不明
遭警施暴死者雙親 南加奪槍英雄 獲邀出席國情咨文演說

遭警施暴死者雙親 南加奪槍英雄 獲邀出席國情咨文演說

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42

超人氣

更多 >
印大女生被認定是「中國人」遭猛刺頭部 嫌犯不認罪

印大女生被認定是「中國人」遭猛刺頭部 嫌犯不認罪
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
德州擬禁中國公民買房…華人批新排華法案：其他州會效仿

德州擬禁中國公民買房…華人批新排華法案：其他州會效仿
黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機