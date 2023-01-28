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中國人均可支配所得比上年增5% 上海近8萬人民幣

記者陳言喬／即時報導
上海人均可支配所得已近8萬人民幣。（取材自新浪財經網）
上海人均可支配所得已近8萬人民幣。（取材自新浪財經網）

中國2022年相關經濟數據陸續出爐，目前已有超過20個省分近期公布了2022年居民人均可支配收入資料。上海最高，逼近8萬人民幣（約1.19萬美元）。

居民可支配收入（又稱可支配所得），是指所有所得收入扣除非消費性支出（例：利息、社會保險保費、稅金、罰款、捐款及禮金等）之後，剩餘可以用來支應日常生活開銷。

澎湃新聞報導，2022年，上海和北京居民人均可支配收入超過7萬元（人民幣，下同），遙遙領先其他省分。上海2022年居民人均可支配收入達7萬9610元（約1.18美元），逼近8萬元，居中國全國之首。北京僅次於上海，居第二位，為7萬7415元。北京的居民人均可支配收入在2021年首次突破7萬元（約1萬美元），而上海於2020年突破7萬元大關。

2022年，浙江的居民人均可支配收入首次跨入6萬元門檻，為6萬0302元。江蘇、天津、廣東三地去年的居民人均可支配收入超4.5萬元，分別為4萬9862元、4萬8976元、4萬7065元。福建也處於4萬元陣營，為4萬3118元。

2022年，中國全國居民人均可支配收入3萬6883元，比上年名義增長5.0%。扣除價格因素，實際增長2.9%，與經濟增長基本同步。

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