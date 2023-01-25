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女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

記者陳言喬／即時報導
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

中國西南大學法學院博士生導師利用職權脅迫女學生與他保持不正當關係長達三年，女學生忍辱負重「隨傳隨到」三年，任其玩弄。日前實名舉報，西南大學調查後屬實，已報請教育主管部門撤銷其教師資格。

京報網報導，西南大學法學院某女學生去年9月間在微博帳號「唯泉雪聲228」反映其遭遇法學院教授、博士生導師趙明「潛規則」。控訴趙明利用導師職權對其發生性關係，且隨傳隨到，滿足他各種要求，若不從即對她的撰發論文評為不合格，對其造成巨大傷害，而其論文曾被學院多次評為優秀論文。

她說，她為了完成學業不得不忍辱負重三年，任其玩弄，如今卻未能獲得博士學位。

西南大學通過官方微博發布並回應相關問題。學校表示，在去年9月接獲舉報事件後，學校立即成立工作組開展調查。經調查，趙某與該生存在不正當關係，存在嚴重師德師風問題。經學校研究，決定給予趙某以下處理處分：取消研究生導師資格、調離教師崗位、降低崗位等級、報請主管部門批准撤銷教師資格等。以上處理處分已生效執行。2022年12月8日，學校已將對趙某的處理處分結果正式告知該生。

關於反映不能被授予博士學位問題。西南大學表示，按照相關規定，申請博士學位必須完成培養方案規定的課程和環節，並在科學研究方面取得創新性成果。該生提交的創新性研究成果，經其申請學位所在學科的學術委員會審核，認為未達到申請該學科博士學位創新性成果基本要求，不同意授予其博士學位。根據相關規定，該生可以先申請博士畢業證書，在規定學習年限內，達到該學科博士學位創新性成果基本要求，再申請授予博士學位。

校方說，導師組將加強對女學生的幫助和指導。學校嚴格遵守相關文件要求，確保研究生培養品質。高度重視師德師風建設，對師德失範問題始終堅持零容忍，堅決嚴格依法依規處理。

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