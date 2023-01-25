重啟「全員核酸」挨轟 中國江西東鄉改口：採自願原則

江西撫州東鄉近日的全員核酸檢測公告，引起極大爭議。圖為2022年江西上饒的核酸檢測情況。(取材自上饒市政府官網)

中國江西省江西撫州市東鄉區政府，日前發布公告，要求在大年初四與初五進行「全員核酸檢測 」引起極大爭議，繼24日晚間官方致歉後，25日當地官方並改口稱，此次核酸檢測採「自願原則」，不參加也不會有影響。

此前在1月24日中午，江西省撫州市東鄉區發布「關於組織開展免費核酸檢測的通告」，指出該區將於1月25日、26日開展免費核酸檢測。但公告引起極大爭議與反彈，被質疑是否是官方要重啟全員核酸檢測政策，不過同日下午東鄉區將上述公告予以刪除。

此事在中國受到不少關注，甚至衝上微博熱搜第一名。對於官方指出，這次檢測是為了統計「全市社會面人群核酸陽性率」，也有不少的質疑與不滿，因為許多民眾已經「陽過」了，此舉不僅達不到目的，更是勞民傷財。

而早在2022年12月7日中國官方公布的「新十條」政策，已有「不按行政區域開展全員核酸檢測」的優化核酸檢測規定；2022年1月8日，將新冠病毒由「乙類甲管」調降為「乙類乙管」，隨後大幅度放寬防疫 措施。此次「全員核酸檢測」政策，與調整後的防控措施形成反差，也引起極大關注。

24日晚間，當地官方在微信 公眾號表示，「由於工作考慮不周，給當地居民和社會各界造成困擾，深表歉意」，但並未說明是否取消相關檢測安排。

而官媒健康時報25日引述江西省撫州市東鄉區人民政府一名工作人員說法指出，「對於依然想做核酸檢測的居民，可以于1月25日、26日前往東鄉區人民醫院、東鄉區中醫院等當地醫院進行免費核酸檢測，但是本次核酸檢測採取自願原則，不參加檢測也不會產生影響」。