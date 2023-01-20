秦剛新年喊話駐外人員：敢於鬥爭、敢於勝利

秦剛18日慰勉中國駐外使館人員2023年要「發揚歷史主動精神，敢於鬥爭、敢於勝利」。（圖／取自中國外交部官網）

中國外長秦剛 近日視訊連線駐各國使館人員，他表示，2023 年是全面貫徹落實中共二十大 精神開局之年，「發揚歷史主動精神，敢於鬥爭、敢於勝利，就一定能夠譜寫新時代中國特色大國外交的嶄新篇章」。

據中國外交部官網20日消息，秦剛與外交部黨委書記齊玉、副外長馬朝旭等人，18日視訊連線駐俄羅斯、南非、澳洲、烏克蘭、菲律賓、伊拉克使館和常駐日內瓦代表團，進行慰問並致以新春祝福時，做出上述表示。

秦剛指出，2022年「面對複雜嚴峻的國際形勢和艱巨繁重的工作任務，駐外一線的同志們克服戰亂、疫情、自然災害的影響，不畏艱險，迎難而上，恪盡職守，展現了新時代外交戰士敢於鬥爭、甘於奉獻、善於作為的優良作風和頑強品質」。

他強調，2023年是全面貫徹落實中共二十大精神開局之年。「我們堅信，有習近平總書記掌舵領航，有習近平新時代中國特色社會主義思想的科學指引，有外交戰線全體同志的團結奮鬥，發揚歷史主動精神，敢於鬥爭、敢於勝利，就一定能夠譜寫新時代中國特色大國外交的嶄新篇章」。

另外，秦剛也在20日發表對各國駐中國使團的新年致詞影片，他提到2022年「個別國家趁機大搞霸權霸道霸凌、煽動意識形態對立和陣營對抗，把世界推向分裂衝突的邊緣」。他強調，各國人民求和平、謀發展、促合作的願望更加強烈，「人心所向、大勢所趨決定了人類前途終歸光明」。

秦剛表示，2023年將深化拓展平等、開放、合作的夥伴關係，「促進大國協調和良性互動，深化同周邊國家友好互信和利益融合」，也期待世界更加開放融合，打破封閉隔絕。

他指出，開放帶來進步，封閉導致落後，「世界經濟的大海不可能退回到小河流、小湖泊」。他強調中國堅定不移推進高水準對外開放，加快構建新發展格局，「將不斷以中國新發展為世界提供新機遇」。