我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／甘迺迪機場2機險相撞 管制員飆髒話音檔曝光

港媒曝：前任特首林鄭 未入全國政協名單

香港前任特首林鄭月娥 未獲北京安排進入全國政協

記者陳言喬／即時報導
前香港特區行政長官林鄭月娥。（中新社）
前香港特區行政長官林鄭月娥。（中新社）

中國全國政協常委會會議16日在北京閉幕，將審議通過新一屆全國政協委員名單。消息透露，香港前任特首林鄭月娥不在名單之上，意味她無緣成為政協副主席，晉身國家領導人之列。

綜合媒體報導，現年85歲的董建華將退下火線，另一副主席梁振英則連任。多名「老將」榜上有名，包括75歲的世衛前總幹事陳馮富珍，料連任政協常委。新人方面，新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛、新地執行董事郭基煇首次晉身全國政協。

全國政協委員由北京中央委任，每屆約有200名香港人士在列，其中去年卸任特首的林鄭月娥去向備受關注，據北京消息指，林鄭月娥未入圍本屆名單。資料顯示，卸任港澳特首不一定出任政協副主席，包括香港前特首曾蔭權、澳門前特首崔世安。林鄭卸任特首後，曾接受中國傳媒專訪，被問及退休後會否出任新崗位，她笑稱「我不需要新的崗位」，但希望有機會在全國的重點大學去講講「一國兩制」。

目前香港有兩名政協副主席，即董建華和梁振英，消息指，近年身體情況一般、逾一年半未公開露面的董建華將退下火線，結束近18年政協副主席生涯；另一前特首、梁振英將連任政協副主席。

報導稱，中國官場雖有「七上八下」規則，或擔任同一職位不能超過四屆，但這些慣例有相當彈性，其中現時75歲的政協常委陳馮富珍上榜新名單，她目前是清華大學萬科公共衛生與健康學院院長，屬全球公共衛生界的代表人物。

已任四屆政協常委的長實主席李澤鉅、年屆70的友好協進會會長唐英年、72歲的福建社團聯會榮譽主席吳良好亦在名單之中，將續任常委。

新人方面，新世界鄭志剛、新地郭基煇、信德集團行政主席何超瓊、新創建非執行董事杜家駒等人，首次晉身全國政協。

香港 北京 林鄭月娥

上一則

中國鄉村防疫缺藥缺人缺床 1個醫生要看診9村

延伸閱讀

新研究：染疫率 北京本月底估達92.3%

新研究：染疫率 北京本月底估達92.3%
香港財政司長：全力招商吸才 擴大發展容量

香港財政司長：全力招商吸才 擴大發展容量
全國僑聯副主席盧文端：23條立法沒有必要急於求成

全國僑聯副主席盧文端：23條立法沒有必要急於求成
彭博：北京幕後抓捕 人權網稱餘100名抗議清零人士被拘

彭博：北京幕後抓捕 人權網稱餘100名抗議清零人士被拘

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55

超人氣

更多 >
歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…
好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味

好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它