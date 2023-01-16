香港前任特首林鄭月娥 未獲北京安排進入全國政協

前香港特區行政長官林鄭月娥。（中新社）

中國全國政協常委會會議16日在北京 閉幕，將審議通過新一屆全國政協委員名單。消息透露，香港 前任特首林鄭月娥 不在名單之上，意味她無緣成為政協副主席，晉身國家領導人之列。

綜合媒體報導，現年85歲的董建華將退下火線，另一副主席梁振英則連任。多名「老將」榜上有名，包括75歲的世衛前總幹事陳馮富珍，料連任政協常委。新人方面，新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛、新地執行董事郭基煇首次晉身全國政協。

全國政協委員由北京中央委任，每屆約有200名香港人士在列，其中去年卸任特首的林鄭月娥去向備受關注，據北京消息指，林鄭月娥未入圍本屆名單。資料顯示，卸任港澳特首不一定出任政協副主席，包括香港前特首曾蔭權、澳門前特首崔世安。林鄭卸任特首後，曾接受中國傳媒專訪，被問及退休後會否出任新崗位，她笑稱「我不需要新的崗位」，但希望有機會在全國的重點大學去講講「一國兩制」。

目前香港有兩名政協副主席，即董建華和梁振英，消息指，近年身體情況一般、逾一年半未公開露面的董建華將退下火線，結束近18年政協副主席生涯；另一前特首、梁振英將連任政協副主席。

報導稱，中國官場雖有「七上八下」規則，或擔任同一職位不能超過四屆，但這些慣例有相當彈性，其中現時75歲的政協常委陳馮富珍上榜新名單，她目前是清華大學萬科公共衛生與健康學院院長，屬全球公共衛生界的代表人物。

已任四屆政協常委的長實主席李澤鉅、年屆70的友好協進會會長唐英年、72歲的福建社團聯會榮譽主席吳良好亦在名單之中，將續任常委。

新人方面，新世界鄭志剛、新地郭基煇、信德集團行政主席何超瓊、新創建非執行董事杜家駒等人，首次晉身全國政協。