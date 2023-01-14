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美尼米茲號航母進南海 中公布山東艦實戰化演練

記者陳言喬／即時報導
解放軍海軍公布山東艦航母及多艘艦艇與各型戰機在南海實戰化演訓影片和照片。圖為山東艦甲板上各型戰機。（人民海軍）
解放軍海軍公布山東艦航母及多艘艦艇與各型戰機在南海實戰化演訓影片和照片。圖為山東艦甲板上各型戰機。（人民海軍）

美國尼米茲航母打擊群日前進入南海「自由航行」，解放軍海軍昨天也發布一組山東艦編隊近日在南海進行實戰化對抗演練的視頻和照片，互別苗頭意味不言可喻。

解放軍「人民海軍」微信公眾號14日稱，近日南海某海域由多艘不同型號艦艇、數十架各型戰機組成的山東艦編隊在此擺兵佈陣，一場實戰化對抗演練一觸即發。

「敵機」向編隊近飛，戰鬥警報響起「編隊加強對空防禦警戒」指令一出，編隊迅速構建起嚴密的預警探測體系，一張海空立體式「獵鷹大網」聞令展開，各艦快速變換戰鬥隊形嚴陣以待。

接著，數批殲-15戰機依令起飛、前出攔截「發現目標，請示攻擊」。在攻防鏖戰中飛行員充分發揮戰術優勢準確判斷「敵機」意圖，向「敵」目標發起「攻擊」。

實兵對抗演練結束後，戰鷹伴著夕陽陸續返航加油掛彈、通電檢查、慣導對準……山東艦飛行甲板上艦載機再次出動，星河夜幕下又一批殲-15機噴著耀眼的尾焰伴著巨大的轟鳴聲呼嘯升空。

報導稱，此次訓練山東艦編隊從難從嚴組訓施訓深入開展海面、空中、水下等多兵種、跨領域、高難度立體攻防作戰科目專攻精練，訓練中又有一批殲-15飛行員取得夜間航母資質認證，標誌著航母編隊體系作戰能力進一步躍升。

美國海軍13日發佈新聞稿稱，「尼米茲」號航母打擊群12日部署進入南海開展行動，該打擊群包括一艘航母、四艘軍艦，正開展海上打擊訓練等多種演練。

北京的「南海戰略態勢感知」智庫13日透露，根據衛星影像顯示，「尼米茲」號航母打擊群當天下午在黃岩島西北約200公里的南海海域活動。美國有線電視新聞網（CNN）同日援引國防部官員稱，中方已派出兩艘軍艦跟蹤監視該打擊群。

美國海軍網站介紹，這是「尼米茲」號航母打擊群2022-2023年部署期間首次在南海開展行動，該打擊群正在開展海上打擊訓練、反潛作戰、多域一體化、地空聯合訓練等多種演練。

新聞稿宣稱「尼米茲」號航母在南海行動是「美國海軍在印太地區常規行動的一部分」。該打擊群為美海軍第11號航母打擊群，此次行動除了「尼米茲」號核動力航母外，還出動了一艘提康得羅加級導彈巡洋艦、三艘伯克級導彈驅逐艦、第17艦載機航空聯隊，以及部分參謀人員。

解放軍海軍公布山東艦航母及多艘艦艇與各型戰機在南海實戰化演訓影片和照片。圖為戰機...
解放軍海軍公布山東艦航母及多艘艦艇與各型戰機在南海實戰化演訓影片和照片。圖為戰機夜間彈射起飛。（人民海軍）
解放軍海軍公布山東艦航母及多艘艦艇與各型戰機在南海實戰化演訓影片和照片。圖為參演...
解放軍海軍公布山東艦航母及多艘艦艇與各型戰機在南海實戰化演訓影片和照片。圖為參演艦的火炮射擊。（人民海軍）

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