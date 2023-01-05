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倡導「非必要不返鄉」挨轟 邵陽書記：歡迎回鄉

中央社台北5日電
中國全面放開防疫後，因為擔心春節返鄉潮加劇當地疫情，湖南邵陽縣5日又喊出「非必要不返鄉」，引發熱議。圖為2日，南京火車站出現元旦假期返程人潮。（中新社）
中國全面放開防疫後，因為擔心春節返鄉潮加劇當地疫情，湖南邵陽縣5日又喊出「非必要不返鄉」，引發熱議。圖為2日，南京火車站出現元旦假期返程人潮。（中新社）

湖南省邵陽縣今天發布「溫馨提示」，倡導春節「非必要不返鄉」，引發輿情譁然後，邵陽縣委書記袁勝良改口稱，是擔心出現「復陽」，不是不歡迎在外人員回來過年，「我們歡迎他們回鄉」。

邵陽倡導「非必要不返鄉」後，中國國務院聯防聯控機制今晚隨即發布「致廣大農民朋友的倡議書」，提出6點倡議，呼籲注意春節返鄉防護，減少聚集活動，內容未倡導「非必要不返鄉」、「就地過年」，頗有緊急統一口徑的意味，避免地方再出現阻撓返鄉的言行。

湖南邵陽縣委宣傳部微信公眾號「邵陽縣發布」5日下午發布「溫馨提示」稱，目前，正值COVID-19感染流行高峰和流感等呼吸道疾病高發季節，又適逢春節將至，人員流動加大，聚集性活動特別是室內活動增多，可能進一步加大疫情傳播特別是再次感染風險。

文章列出6點提示，宣導民眾在疫情高流行期「非必要不返鄉」，避免跨地區探親、旅遊，儘量減少出行。

中國爆發COVID-19疫情以來，官方已連續3年在春節期間祭出嚴格封控，軟硬兼施倡導「非必要不返鄉」、「在地過節」，許多出外打工的民眾已3年沒回家過年。但「新10條」全面放開防疫後，這類引發民怨的官方倡導已近絕跡。

邵陽官方再提「非必要不返鄉」，迅速引發熱議，網友負評如潮。「春節回家還算不必要，都2023年了」、「沒放開也是非必要不返鄉，放開了也是非必要不返鄉，那不是白放開了？」、「春節都非必要，啥時候是必要？」、「這個縣還活在上個世紀？」

據紅星新聞報導，對此，邵陽縣委書記袁勝良稱，該文件為「內部掌握」，不公開發布，新媒體中心工作人員未經過縣委領導同意擅自發布，相關人員已被批評，該文章現已刪除。

他並稱，並不是不歡迎在外人員回鄉過年，而是擔心變種病毒給本地人員帶來「復陽」的衝擊。

袁勝良還稱，邵陽縣在外人員現在可以回鄉，沒有任何阻礙。「可以回來，我們歡迎他們回鄉，現在也有不少人回來了。」

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