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上海發現XBB.1.5變種毒株 民眾搶買止瀉藥「蒙脫石散」

記者賴錦宏／即時報導
擔憂新冠XBB病毒株攻腸胃，導致腹瀉，中國民眾轉搶止瀉藥「蒙脫石散」。（圖取自微博）
擔憂新冠XBB病毒株攻腸胃，導致腹瀉，中國民眾轉搶止瀉藥「蒙脫石散」。（圖取自微博）

號稱是目前「免疫力脫逃能力」（Antibody evasion）最強的Omicron亞型毒株XBB.1.5，如今在美國確診病例中，已經佔超過總確診數的40%，成為該國主流病毒株。目前，該病毒已經傳進上海。而為防止感染後可能發生腹瀉，中國民眾搶買「蒙脫石散」，買到斷貨。

據澎湃新聞，全球共享所有流感數據倡議（GISAID）數據庫新增369條中國本土新冠病毒測序結果，除了「南方株」BA.5.2和「北方株」BF.7相會於上海，在歐美廣泛流行的BQ.1家族和XBB家族佔比超過1/3，這些病例絕大多數為境外輸入病例，處於閉環單獨管理中，因此並未造成BQ.1家族和XBB家族的本土大規模傳播。

上海此次監測到的25個XBB家族中，有3宗是XBB.1.5，同樣都是境外輸入病例，未造成本土傳播。研究人員表示，境外輸入患者中的毒株較為複雜，多為在境內首次檢測到。目前測序結果表明，針對境外輸入新型病毒株較多，仍需要常規開展病毒株檢測為後續的科學防控提供依據。

最新研究顯示，XBB.1.5的免疫逃逸能力與 XBB.1相當，但關鍵突變F486P使其具有更高的人ACE2受體結合親和力-ACE2可以被看作是新冠病毒進入人體細胞的「大門」，這意味著XBB.1.5更容易感染人體。試驗表明，在至少接種兩劑mRNA疫苗的情況下，突破感染BF.7也無法誘導對XBB.1和XBB.1.5的高水平中和抗體，難以防止再感染。

近日微信流傳在美國肆虐的新冠毒株XBB.1.5主攻心腦血管和腸胃，會出現腹瀉，有人稱「最好蒙脫石散」，澎湃新聞2日報導，中國民眾開始搶購止瀉藥物「蒙脫石散」，中國多個網上電商平台顯示「已經無貨」、「售罄」等。不過，有中國醫學專家指，XBB.1.5致病力和之前毒株沒有區別，沒有必要囤藥。

「蒙脫石散」隨即登2023年第一天微博熱搜第一名，中國多間藥房及網上店均缺貨。有中國網友留言「為什麼2023年一開始就是要搶藥」、「到底要不要搶止瀉藥？」

帖文亦引起「蒙脫石散」價格混亂，有網友表示，市面見到的一盒蒙脫石散售價由7元人民幣至36.5元不等。

據澎湃新聞報導，多位中國專家提醒，「蒙脫石散」作為家中常用藥儲備一兩盒可以理解，但沒有必要搶購和囤貨，很多藥物都可以達到效果。而且出現腹瀉後，優先使用的藥物並不一定是「蒙脫石散」。

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