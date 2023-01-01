北上廣渝疫情近尾聲 中國農村面臨爆發挑戰

中國研究團隊對於四川、陝西、甘肅、青海等省，估計在農村和中小城鎮地區的感染峰值將於2023年1月中下旬出現。（取材自中國青年網）

中國科學院院士陳賽娟團隊和上海市公共衛生臨床中心范小紅團隊上周四（12月29日）在期刊《醫學前沿》發表研究論文，表示初步判斷中國此輪Omicron疫情 感染人數於2023 年元旦前後在北京、廣州、上海、重慶等城市接近尾聲，但此後疫情會集中影響農村和中小城鎮地區。

據中國青年網，該研究稱，基於對重慶市主城區和郊區數據的數學模擬分析，疫情峰值在郊區有所延後，且其感染峰值將在春運期間因疫情擴散加速而顯著增強。對於四川、陝西、甘肅、青海等省，估計在農村和中小城鎮地區的感染峰值將於2023年1月中下旬出現。

研究又指出，中國農村和中小城鎮地區醫療資源相對匱乏，且有大量老年人和有基礎疾病人群；春運期間城市和農村人口流動將極大影響疫情走向。

研究團隊認為，當前急需為Omicron疫情向農村地區擴散啟動應急計劃，將更多醫療資源配置到農村基層，做好有效藥物和新型疫苗的應急使用許可，做好抗新冠病毒特異藥物及輔助性藥物、療效確切的中藥的生產儲備、分配和臨床合理使用；實施分類、分層治療，加強中小城鎮重症救治能力；繼續精準用好非藥物性公共衛生措施（在室內空間佩戴N95口罩、保持社交距離、公共交通工具適當增加班次以避免人群過於擁擠等），努力削減疫情峰值，緩解醫療系統和醫務人員的沈重壓力。

然而，基於重慶市主城區和郊區數據的數學模擬分析，提示疫情峰值在郊區有所延後，且其感染峰值將在春運期間因疫情擴散加速而顯著增強。對於四川、陝西、甘肅、青海等省，在不計省會城市的人群中疫情進展情況進行預測，估計在農村和中小城鎮地區的感染峰值將於2023年1月中下旬出現，由於春運原因，這些峰值也可能提前到達。

團隊根據上述研究結果分析，隨著疫情演變帶來的病毒傳播途徑的變化，多個Omicron亞型在國內同時傳播；近期出現新冠病毒感染症狀的人群中，重症主要集中在有基礎疾病的老年人群體中；元旦之後到春節期間，新冠疫情將主要影響農村和中小城鎮地區。

值得特別關注的是，國內農村和中小城鎮地區醫療資源相對匱乏，且有大量老年人和有基礎疾病人群；春運期間城市和農村人口流動性將極大影響疫情走向。