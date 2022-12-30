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南韓駐中使領館人員逾6成染新冠 停發赴韓短期簽證

記者林則宏／即時報導
圖為30日，旅客在四川成都雙流國際機場櫃台辦理登機手續。（路透）
圖為30日，旅客在四川成都雙流國際機場櫃台辦理登機手續。（路透）

中國新冠疫情嚴峻，據韓聯社報導，南韓在中國十個使領館約380名韓籍人員中，近兩周以來，已經有240多人確診感染新冠病毒。但南韓外交部官員透露，目前尚未出現重症患者，逾210人已康復並返回工作崗位。

不過面對中國疫情持續升溫，南韓也開始採取相關應對措施。南韓政府30日宣布，南韓駐中國的外交機構將從2023年1月2日至31日停發赴韓短期簽證，但有外交／公務、必要商務需求和人道主義事由等情況除外。

韓聯社報導，停發時限將根據情況有可能延長。韓國政府還決定，暫停從中國起飛的航班增班計畫。目前從中國飛往韓國的航班數量僅為疫情前的5%。為有效落實入境檢疫，來自中國的航班將統一降落在仁川國際機場。

在入境檢疫方面，自2023年1月2日至2月28日，從中國入境並在韓國短期停留人員須在抵韓後立即接受PCR檢測，並在規定場所等待檢測結果；韓籍人員和在韓長期居留外籍人員須在入境一天內在居住地轄區衛生站接受檢測，並在住所地等待檢測結果。

自下個月5日起，搭乘自中國赴韓航班的所有人員須提交行前48小時內的核酸檢測證明，或在行前24小時進行的抗原檢測（快篩）陰性證明。

此外，由於擔憂境內出現感冒藥短缺現象，韓國政府也決定限制藥房感冒藥銷售數量，同時加強對通過機場和包裹走私感冒藥的打擊力度，積極查處感冒藥囤積行為。

韓聯社指出，韓國食品醫藥品安全處計畫下周初召開公共衛生危機應對委員會會議，敲定相關措施實施的時間、對象，以及具體銷售限制數量。

根據韓國「關稅法」，出口感冒藥等物品需向海關申報物品名稱、規格、數量和價格，違者將被處以三年以下有期徒刑或繳納與物品金額相當的罰金。

檢測 南韓 疫情

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