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南海中美軍機逼近 中：美方危險行動才是問題根源

記者廖士鋒／即時報導
美軍印太司令部29日釋出解放軍機與美機在南海近距離接觸影片。（圖／截自美軍印太司令部影片）
美軍印太司令部29日釋出解放軍機與美機在南海近距離接觸影片。（圖／截自美軍印太司令部影片）

解放軍飛機與美軍飛機近日在南海爆發近距離接觸事件，最近距離大約只有6公尺，使區域局勢緊張升溫又受到關注。對此，中國外交部30日指出，美方的挑釁性危險行動是引發海上安全問題的根源所在。

中國外交部發言人汪文斌30日下午在記者會上，針對這次軍機逼近事件表示，具體情況可以向主管部門來瞭解。他同時指出，「美方長期以來頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，嚴重危害中國國家安全，美方的挑釁性危險行動是引發海上安全問題的根源所在」。

汪文斌還敦促美方停止此類危險的挑釁行動，「停止倒打一耙，抹黑中方」。他強調，中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身主權安全，並繼續同地區國家一道，堅定維護南海的和平穩定。

此前美軍印太司令部29日發布聲明指出，一架解放軍殲11戰機21日在南海上方空域「不安全飛行」，一度飛到一架美國空軍RC-135偵察機機頭的20尺（約6公尺）範圍內，迫使美方採取緊急迴避動作，以避免碰撞。

上述聲明指稱，事發時美方「在南海國際空域執行合法的例行巡邏」，並呼籲所有印太地區國家安全使用該空域及遵守國際法，表示會繼續在海上與國際空域飛行、航行及作業。

截至發稿為止，中國國防部、解放軍南部戰區，都未對此事發表回應。中國國防部發言人譚克非29日下午曾就解放軍一年來的成果介紹時，提到「針對美國等個別國家在台灣、南海等涉及中國核心利益和重大關切問題上的挑釁言行，在堅決開展軍事行動捍衛國家主權、安全的同時，提出嚴正交涉、實施反制懲戒，及時發聲批駁、闡明態度立場」。

對於美方提到雙方軍事對話機制恢復的重要性，譚克非則稱，中方重視發展兩軍關係，兩軍工作層面溝通也未中斷。「但美方不能既尋求與中方全面恢復對話交流，同時又不斷損害中方利益，更不能顛倒原委，將取消兩軍部分交流的責任甩給中方，天下沒有這個道理」。

解放軍 國防部

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