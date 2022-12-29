我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2022年 中國官媒與入口網站評選新聞差很大

快看世界／世上最難到達 只有百人住的南極洲蒼涼島

上海焦慮、抑鬱求診者大增 許多人自覺得「幻陽症」

記者林則宏／即時報導
隨著疫情升溫，近期上海焦慮、抑鬱患者又明顯增加。記者林則宏／攝影
隨著疫情升溫，近期上海焦慮、抑鬱患者又明顯增加。記者林則宏／攝影

2022年對許多中國民眾而言，無疑是精神壓力相當大的一年。今年6月上海解封後，各大醫療院所的身心科門診量暴增。近期，隨著防疫鬆綁導致確診者大增，上海界面新聞指出，近兩周上海市精神衛生中心焦慮、抑鬱患者又明顯增加。

由於越來越多人都「陽」了，有的人總感覺自己身體不舒服，喉嚨痛、頭痛、肌肉疼痛，但卻老測不出「陽性」。報導稱，不少人覺得自己得了「幻陽症」，因此感到焦慮和抑鬱。

上海市精神衛生中心門急診部副主任醫師倪曉東指出，情緒與生理有極其密切的聯繫，焦慮本身就可以引發身體不適的反應，同時放大對於發燒、頭痛、咽喉痛等疾病症狀的感受。過度的焦慮也可能讓痛更痛，讓難受更難受。

他解釋，平時遇事易緊張恐慌、比較關注身體健康、易依賴別人等，現在就更容易出現這種情況；另一部分也與環境有關，隨著周圍越來越多的人被感染，人們對自己也會有所擔心。

「焦慮是很正常的反應，大部分人在面對壓力或是環境出現變化時，都會想比較多，這是人類的自然反應」，倪曉東表示，疫情期間，每個人的焦慮度都提高很多，但如果因此影響到日常的工作和生活，就必須重視。

「必要時一定要來醫院就診，不要排斥看精神科醫生和吃藥，我們會對症下藥」，倪曉東強調。

界面新聞指出，近期上海還有一些病情原本平穩、正在逐步減藥的焦慮症患者，最近隨著疫情升溫也再次回到門診。倪曉東指出，有的焦慮症患者看到周圍的朋友一個一個進了「陽圈」，手機上看到「陽性」朋友發的各種症狀，越看越害怕，感覺病情又反覆了。

他表示，這些患者一會擔心自己會得新冠，一會又擔心傳染給家人，一會又擔心老人、小孩「扛不住」。看到網上說什麼有效就買什麼，就算都備齊了也不安心，已經好幾天沒休息好。

「這就是焦慮情緒影響導致的情緒及軀體上的反應，存在這種情況的患者不在少數」，倪曉東說，在這場疫情中，少年兒童、婦女、老年人和有基礎疾病者也成為心理健康問題高風險人群。

倪曉東指出，這種心理不適症狀，絕大部分人會在一段時間後逐漸緩解，當感覺難受時也可用一些藥物來緩解症狀。他建議，不要躲在家裡失去以往相互支持的人際關係。如果因疫情不能面對面，可改成其他方式聯繫，讓自己感覺到和周圍的人們在一起。

其次，盡可能不要讓自己的生活節奏受到非常大的改變，這樣可以讓自己感覺更安穩。此外，可以嘗試投入學習、工作、興趣愛好等能讓自己專注的活動；同時要保證睡眠和飲食，良好的睡眠和規律的飲食不僅可以增強免疫力，也能緩解焦慮。

疫情 肌肉 手機

上一則

中國國防部：哪裡有分裂行徑 哪裡就有解放軍

下一則

中國新冠疫情竄起 專家憂成新變異株溫床

延伸閱讀

中國棄清零拚復甦 學者：消費信心不振是大問題

中國棄清零拚復甦 學者：消費信心不振是大問題
中國解封後全力拼經濟 多地推補貼倡員工留下過年

中國解封後全力拼經濟 多地推補貼倡員工留下過年
路透：上海特斯拉減產計畫延長 1月僅運轉17天

路透：上海特斯拉減產計畫延長 1月僅運轉17天
解封拚經濟 北京上海廣東安徽帶頭衝

解封拚經濟 北京上海廣東安徽帶頭衝

熱門新聞

圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20
義大利衛生當局表示，近期兩架從中國飛抵米蘭的班機，有幾乎半數的乘客採檢呈陽性。圖為27日北京首都機場旅客。（路透）

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

2022-12-28 20:32

超人氣

更多 >
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統
鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
美新令：來自中國旅客 1/5 起需交陰性證明

美新令：來自中國旅客 1/5 起需交陰性證明