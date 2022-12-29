上海焦慮、抑鬱求診者大增 許多人自覺得「幻陽症」

隨著疫情升溫，近期上海焦慮、抑鬱患者又明顯增加。記者林則宏／攝影

2022年對許多中國民眾而言，無疑是精神壓力相當大的一年。今年6月上海解封後，各大醫療院所的身心科門診量暴增。近期，隨著防疫鬆綁導致確診者大增，上海界面新聞指出，近兩周上海市精神衛生中心焦慮、抑鬱患者又明顯增加。

由於越來越多人都「陽」了，有的人總感覺自己身體不舒服，喉嚨痛、頭痛、肌肉 疼痛，但卻老測不出「陽性」。報導稱，不少人覺得自己得了「幻陽症」，因此感到焦慮和抑鬱。

上海市精神衛生中心門急診部副主任醫師倪曉東指出，情緒與生理有極其密切的聯繫，焦慮本身就可以引發身體不適的反應，同時放大對於發燒、頭痛、咽喉痛等疾病症狀的感受。過度的焦慮也可能讓痛更痛，讓難受更難受。

他解釋，平時遇事易緊張恐慌、比較關注身體健康、易依賴別人等，現在就更容易出現這種情況；另一部分也與環境有關，隨著周圍越來越多的人被感染，人們對自己也會有所擔心。

「焦慮是很正常的反應，大部分人在面對壓力或是環境出現變化時，都會想比較多，這是人類的自然反應」，倪曉東表示，疫情 期間，每個人的焦慮度都提高很多，但如果因此影響到日常的工作和生活，就必須重視。

「必要時一定要來醫院就診，不要排斥看精神科醫生和吃藥，我們會對症下藥」，倪曉東強調。

界面新聞指出，近期上海還有一些病情原本平穩、正在逐步減藥的焦慮症患者，最近隨著疫情升溫也再次回到門診。倪曉東指出，有的焦慮症患者看到周圍的朋友一個一個進了「陽圈」，手機 上看到「陽性」朋友發的各種症狀，越看越害怕，感覺病情又反覆了。

他表示，這些患者一會擔心自己會得新冠，一會又擔心傳染給家人，一會又擔心老人、小孩「扛不住」。看到網上說什麼有效就買什麼，就算都備齊了也不安心，已經好幾天沒休息好。

「這就是焦慮情緒影響導致的情緒及軀體上的反應，存在這種情況的患者不在少數」，倪曉東說，在這場疫情中，少年兒童、婦女、老年人和有基礎疾病者也成為心理健康問題高風險人群。

倪曉東指出，這種心理不適症狀，絕大部分人會在一段時間後逐漸緩解，當感覺難受時也可用一些藥物來緩解症狀。他建議，不要躲在家裡失去以往相互支持的人際關係。如果因疫情不能面對面，可改成其他方式聯繫，讓自己感覺到和周圍的人們在一起。

其次，盡可能不要讓自己的生活節奏受到非常大的改變，這樣可以讓自己感覺更安穩。此外，可以嘗試投入學習、工作、興趣愛好等能讓自己專注的活動；同時要保證睡眠和飲食，良好的睡眠和規律的飲食不僅可以增強免疫力，也能緩解焦慮。