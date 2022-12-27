拼蘋果手機生產 富士康鄭州廠祭獎金留員工
中國官方大幅放寬防疫控管措施，為盡快回復生產，主要生產蘋果高階機種的鴻海旗下富士康鄭州廠近日大舉推出多項激勵政策「留人」，並於27日加碼發布員工留任獎金政策，其中留任獎金最高可達人民幣5,000元（約720美元）。
據「富士康iDPBG鄭州招募」公眾號公告顯示，對製造部門中關鍵職務的留任獎金為每人人民幣5,000元，非關鍵職務為人民幣4,700元；非製造部門每人4,500元。留任對象為25日到期的派遣工，留任周期自明年1月1日至3月20日。
稍早，富士康鄭州廠區iDPBG事業群才於26日宣布，針對到明年1月底iDPBG鄭州廠區正常出勤全體員工，持續推行服務激勵獎金，其中明年1月工作天數超過21天的正式工，每月激勵獎金人民幣7,000元，派遣工每月激勵獎金3,000元。此外，也加碼新年大禮包，除正常出勤全體員工超過23天每月新年大禮包維持人民幣6,000元不變外，新增出勤天數在20天至22天者，也可領新年大禮包3,000元。
今年下半年以來，富士康鄭州廠風波不斷。先是在10月底傳出園區大規模染疫，導致員工徒步回家；緊接著，廠區員工在11月因待遇問題爆發抗爭。目前風波已平息，且產能正加速回復正常。
據路透5日援引知情人士消息稱，如果招工順利，富士康鄭州廠區產能最快12月下旬至明年1月初左右可全面恢復生產。因此富士康鄭州廠目前正全力加大招聘力度。比如自26日開始，推動內部員工舉薦入職新員作業，訊息顯示，如果新員工入職在職超過90天，可享入職獎勵金人民幣8,000元，新員工在職超過1個月，推薦人可獲推薦獎金500元。
富士康鄭州廠擁有約90條生產線，超30萬名員工，是蘋果手機iPhone重要生產基地，產量佔據蘋果手機產量一半。
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