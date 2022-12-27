我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挑豆子處理雞蛋 工作在哪？害他領不到每月千餘元福利

蛋尖朝上放容易壞 專家告訴你是何道理

拼蘋果手機生產 富士康鄭州廠祭獎金留員工

記者黃雅慧／即時報導
富士康鄭州廠。（取材自新華網）
富士康鄭州廠。（取材自新華網）

中國官方大幅放寬防疫控管措施，為盡快回復生產，主要生產蘋果高階機種的鴻海旗下富士康鄭州廠近日大舉推出多項激勵政策「留人」，並於27日加碼發布員工留任獎金政策，其中留任獎金最高可達人民幣5,000元（約720美元）。

據「富士康iDPBG鄭州招募」公眾號公告顯示，對製造部門中關鍵職務的留任獎金為每人人民幣5,000元，非關鍵職務為人民幣4,700元；非製造部門每人4,500元。留任對象為25日到期的派遣工，留任周期自明年1月1日至3月20日。

稍早，富士康鄭州廠區iDPBG事業群才於26日宣布，針對到明年1月底iDPBG鄭州廠區正常出勤全體員工，持續推行服務激勵獎金，其中明年1月工作天數超過21天的正式工，每月激勵獎金人民幣7,000元，派遣工每月激勵獎金3,000元。此外，也加碼新年大禮包，除正常出勤全體員工超過23天每月新年大禮包維持人民幣6,000元不變外，新增出勤天數在20天至22天者，也可領新年大禮包3,000元。

今年下半年以來，富士康鄭州廠風波不斷。先是在10月底傳出園區大規模染疫，導致員工徒步回家；緊接著，廠區員工在11月因待遇問題爆發抗爭。目前風波已平息，且產能正加速回復正常。

據路透5日援引知情人士消息稱，如果招工順利，富士康鄭州廠區產能最快12月下旬至明年1月初左右可全面恢復生產。因此富士康鄭州廠目前正全力加大招聘力度。比如自26日開始，推動內部員工舉薦入職新員作業，訊息顯示，如果新員工入職在職超過90天，可享入職獎勵金人民幣8,000元，新員工在職超過1個月，推薦人可獲推薦獎金500元。

富士康鄭州廠擁有約90條生產線，超30萬名員工，是蘋果手機iPhone重要生產基地，產量佔據蘋果手機產量一半。

鄭州 蘋果 手機

上一則

「不想火化嗎？」網友微信控訴 母親死因禁寫「新冠」

下一則

從8孩鐵鍊女到唐山打人案…中國被害女性「全消失」？

延伸閱讀

iPhone 14 Pro再爆螢幕綠線災情？蘋果坦承：軟體問題

iPhone 14 Pro再爆螢幕綠線災情？蘋果坦承：軟體問題
觀光客赴日一次買數百支iPhone 蘋果漏徵稅 補繳130億日圓

觀光客赴日一次買數百支iPhone 蘋果漏徵稅 補繳130億日圓
WSJ：郭台銘一封信促中國鬆綁封控 郭辦公室卻否認

WSJ：郭台銘一封信促中國鬆綁封控 郭辦公室卻否認
鄭州富士康解除閉環管理 12月稼動率翻倍至60％

鄭州富士康解除閉環管理 12月稼動率翻倍至60％

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34

超人氣

更多 >
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
谷愛凌事業愛情都得意 史丹福大學成績單曝光

谷愛凌事業愛情都得意 史丹福大學成績單曝光
一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象
數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋
美暴風雪57死 車輛及雪堆內都有屍體 霍楚：還沒結束

美暴風雪57死 車輛及雪堆內都有屍體 霍楚：還沒結束