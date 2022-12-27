拼蘋果手機生產 富士康鄭州廠祭獎金留員工

富士康鄭州廠。（取材自新華網）

中國官方大幅放寬防疫控管措施，為盡快回復生產，主要生產蘋果 高階機種的鴻海旗下富士康鄭州 廠近日大舉推出多項激勵政策「留人」，並於27日加碼發布員工留任獎金政策，其中留任獎金最高可達人民幣5,000元（約720美元）。

據「富士康iDPBG鄭州招募」公眾號公告顯示，對製造部門中關鍵職務的留任獎金為每人人民幣5,000元，非關鍵職務為人民幣4,700元；非製造部門每人4,500元。留任對象為25日到期的派遣工，留任周期自明年1月1日至3月20日。

稍早，富士康鄭州廠區iDPBG事業群才於26日宣布，針對到明年1月底iDPBG鄭州廠區正常出勤全體員工，持續推行服務激勵獎金，其中明年1月工作天數超過21天的正式工，每月激勵獎金人民幣7,000元，派遣工每月激勵獎金3,000元。此外，也加碼新年大禮包，除正常出勤全體員工超過23天每月新年大禮包維持人民幣6,000元不變外，新增出勤天數在20天至22天者，也可領新年大禮包3,000元。

今年下半年以來，富士康鄭州廠風波不斷。先是在10月底傳出園區大規模染疫，導致員工徒步回家；緊接著，廠區員工在11月因待遇問題爆發抗爭。目前風波已平息，且產能正加速回復正常。

據路透5日援引知情人士消息稱，如果招工順利，富士康鄭州廠區產能最快12月下旬至明年1月初左右可全面恢復生產。因此富士康鄭州廠目前正全力加大招聘力度。比如自26日開始，推動內部員工舉薦入職新員作業，訊息顯示，如果新員工入職在職超過90天，可享入職獎勵金人民幣8,000元，新員工在職超過1個月，推薦人可獲推薦獎金500元。

富士康鄭州廠擁有約90條生產線，超30萬名員工，是蘋果手機 iPhone重要生產基地，產量佔據蘋果手機產量一半。