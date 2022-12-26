中國搶買輝瑞新冠藥 章澤天發朋友圈教「網購攻略」

網傳章澤天朋友圈截圖介紹如何在京東健康上購買輝瑞新冠藥。(取材自微信)

26日網傳京東劉強東的老婆、「奶茶妹」章澤天 朋友圈截圖介紹，如何在京東健康上購買輝瑞 新冠藥，據第一財經報導報導，該網傳截圖屬實，不過目前該朋友圈已經刪除。另外，報導說，經記者親測平台已斷貨。

報導指出，章澤天在朋友圈中表示，「不少朋友找我購買輝瑞paxlovid新冠藥，由於此藥為處方藥，直接在App搜索是不可以銷售的。有需要的朋友，可以在京東內搜索京東健康，在線問診醫生，由醫生根據病情開具處方即可購買，目前貨源充足。」章澤天同時附上了購買攻略。

報導說，雖然朋友圈屬實，但不少消費者反饋目前已無法在京東健康上購買輝瑞新冠藥。根據京東健康上該藥品的介紹，該款新冠藥物不開放零售售賣，僅限核酸/抗原陽性用戶憑陽性結果獲得互聯網醫院發熱門診處方購買，單盒售價為2640元人民幣(約379美元)。目前，該藥品的預約頁面顯示「當前渠道不支持購買新冠藥品，請前往發熱門診諮詢醫生。」

據報導，從消費者諮詢在線問診醫生的聊天紀錄看，該醫生表示不可以開具處方。隨後記者嘗試諮詢京東健康平台上的互聯網醫生，醫生表示查詢後台後發現目前無貨。