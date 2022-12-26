中國搶買輝瑞新冠藥 章澤天發朋友圈教「網購攻略」
26日網傳京東劉強東的老婆、「奶茶妹」章澤天朋友圈截圖介紹，如何在京東健康上購買輝瑞新冠藥，據第一財經報導報導，該網傳截圖屬實，不過目前該朋友圈已經刪除。另外，報導說，經記者親測平台已斷貨。
報導指出，章澤天在朋友圈中表示，「不少朋友找我購買輝瑞paxlovid新冠藥，由於此藥為處方藥，直接在App搜索是不可以銷售的。有需要的朋友，可以在京東內搜索京東健康，在線問診醫生，由醫生根據病情開具處方即可購買，目前貨源充足。」章澤天同時附上了購買攻略。
報導說，雖然朋友圈屬實，但不少消費者反饋目前已無法在京東健康上購買輝瑞新冠藥。根據京東健康上該藥品的介紹，該款新冠藥物不開放零售售賣，僅限核酸/抗原陽性用戶憑陽性結果獲得互聯網醫院發熱門診處方購買，單盒售價為2640元人民幣(約379美元)。目前，該藥品的預約頁面顯示「當前渠道不支持購買新冠藥品，請前往發熱門診諮詢醫生。」
據報導，從消費者諮詢在線問診醫生的聊天紀錄看，該醫生表示不可以開具處方。隨後記者嘗試諮詢京東健康平台上的互聯網醫生，醫生表示查詢後台後發現目前無貨。
報導說，據了解，此前確有消費者在京東健康上購買到了輝瑞paxlovid新冠藥。據公開資料，Paxlovid為輝瑞公司新冠病毒治療藥物，是一種口服小分子新冠病毒治療藥物，用於治療成人伴有進展為重症高風險因素的輕至中度新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)患者，例如伴有高齡、慢性腎臟疾病、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等重症高風險因素的患者。
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