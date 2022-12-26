「終於能離開了」中國網友歡迎疑遭虐待的瘦弱貓熊返國

從曼菲斯動物園的網路攝影機拍的影片看來，「YY」和「樂樂」確實比較瘦，而且精神不濟。(圖／截自動物園影片)

田納西州 的曼菲斯動物園 (Memphis Zoo)21日宣布將於明年初把兩隻園內的貓熊「YY」和「樂樂」歸還給中國，這兩隻貓熊於2003年被送到曼菲斯動物園，已過了20個年頭，今年稍早，保護動物人士指控園方虐待貓熊，從園方的網路攝影 機拍的影片看來，「YY」和「樂樂」確實比較瘦，而且精神不濟。

南華早報報導，今年2月，「保護動物」(In Defense of Animals) 組織在網路上發布影片，顯示「YY」和「樂樂」在牠們的圍欄內來回踱步，該組織指責園方讓貓熊受到身體上、心理上和情緒上的折磨。

曼菲斯動物園表示，由於「YY」和「樂樂」的20年租借期將屆滿，因此將把牠們送回中國，這項決定受到中國網友歡迎。一名網友說，「那兩隻貓熊是不是體重過輕？牠們終於可以離開那個動物園了」。

另一名網友說，「牠們肯定受了不少折磨，希望牠們回國後能安享晚年」。許多網友關切為何要等到明年才送回國。一名網友問：「能不能盡快送回國？」另一人問：「能在農曆年前送回來嗎？」

曼菲斯動物園被指控虐待貓熊後，全球和中國數百萬人呼籲給「YY」和「樂樂」更好的生活環境。美國女歌手比莉·艾莉許( Billie Eilish)要求將兩隻貓熊立刻移出曼菲斯動物園。