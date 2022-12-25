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索羅門駐中大使驟逝 中國疫情籠罩2年 5位外使過世

索羅門駐中大使驟逝 中國疫情籠罩2年 5位外使過世

中央社北京23日綜合外電報導
索羅門群島駐中國大使傅桂23日在北京過世、享壽61歲。（圖取自索羅門群島政府網頁solomons.gov.sb）
索羅門群島駐中國大使傅桂23日在北京過世、享壽61歲。（圖取自索羅門群島政府網頁solomons.gov.sb）

索羅門群島外交暨對外貿易部證實，索國駐中國大使傅桂（John Moffat Fugui）昨天在北京過世、享壽61歲，死因還不清楚。過去不到2年，已有5位駐中國的外國大使過世。

新加坡「海峽時報」（Straits Times）報導，政治專家認為，傅桂的驟逝應該不會對中國與索羅門的5年雙邊安全協議產生不利影響。該協議令澳洲與美國大感震驚。

索羅門「島嶼太陽報」（The Island Sun）報導，索羅門外交暨對外貿易部已發布公告證實，傅桂昨天過世，死因仍不清楚。

傅桂2021年5月成為首任索羅門駐中國大使，此前索羅門才於2019年9月基於「一個中國」政策與台灣斷交，轉而與中國建交，結束與台灣之間30多年的邦交關係。

「美國之音」（VOA）報導，傅桂於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在中國肆虐之際過世，根據索羅門媒體，目前無法證實他是否染疫。

傅桂是自65歲烏克蘭大使卡梅舍夫（Serhiy Kamyshev）2021年2月過世以來，第5位過世的駐中國大使。

2021年以來，另有其他外國大使相繼在中國辭世。

54歲德國駐中大使賀岩（Jan Hecker）2021年9月過世，派駐北京不到2週就去世，記者出身的菲律賓大使羅瑪納（Jose Santiago Romana）今年4月在安徽省檢疫隔離期間亡故，之後緬甸駐中國大使苗丹佩（U Myo Thant Pe）8月在雲南省過世。

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