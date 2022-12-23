制裁余茂春等2人 北京：涉華涉藏問題長期表現惡劣
中國23日宣布對余茂春、托德．斯坦恩兩位美方人士採取制裁措施，對此，在周五例行記者會上，中國外交部發言人表示，西藏事務「純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉」。
據中國外交部發言人毛寧23日下午在記者會上的說法，她指出美方藉口「西藏人權」問題，對中國官員進行非法制裁，「有關行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則。中方已對此表明堅決反對並予以強烈譴責」。
此次遭受制裁的是美國國會及行政當局中國委員會（CECC）副主任托德．斯坦恩，以及曾任美國國務卿政策規劃辦公室中國政策規劃首席顧問的餘茂春，毛寧指出兩人「長期在涉華和涉藏問題上表現惡劣」。
毛寧強調，「西藏事務純屬中國內政，美方沒有權利沒有資格橫加干涉。粗暴干涉中國內政，必將受到中方堅決反制。我們敦促美方撤銷所謂制裁，停止干涉西藏事務和中國內政」。
此前中國外交部已表示，相關的制裁，是針對美方12月9日針對吳英傑、張洪波兩位中國高階西藏官員所做出凍結資產的制裁的「反制裁」。
據流亡藏人政府12月10日的聲明，中國政府2022年逮捕和拘留了至少94名藏人。其中以「煽動分裂國家罪」、「危害國家安全罪」和「洩露國家機密罪」等罪名，分別判處14名藏人2年至14年的監禁。藏人自焚在2022年繼續發生，包含2月25日歌手才旺羅布在拉薩自焚、3月27日扎彭在阿壩格爾登寺派出所前自焚，統計自2009年以來自焚事件已達157起。
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