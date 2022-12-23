制裁余茂春等2人 北京：涉華涉藏問題長期表現惡劣

中國外交部發言人毛寧23日要求美方9日要求美國撤銷制裁，「停止干涉西藏事務和中國內政」。圖為毛寧日前主持記者會。（美聯社）

中國23日宣布對余茂春 、托德．斯坦恩兩位美方人士採取制裁措施，對此，在周五例行記者會上，中國外交部發言人表示，西藏事務「純屬中國內政，美方沒有權利、沒有資格橫加干涉」。

據中國外交部發言人毛寧23日下午在記者會上的說法，她指出美方藉口「西藏人權」問題，對中國官員進行非法制裁，「有關行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則。中方已對此表明堅決反對並予以強烈譴責」。

此次遭受制裁的是美國國會及行政當局中國委員會（CECC）副主任托德．斯坦恩，以及曾任美國國務卿 政策規劃辦公室中國政策規劃首席顧問的餘茂春，毛寧指出兩人「長期在涉華和涉藏問題上表現惡劣」。

毛寧強調，「西藏事務純屬中國內政，美方沒有權利沒有資格橫加干涉。粗暴干涉中國內政，必將受到中方堅決反制。我們敦促美方撤銷所謂制裁，停止干涉西藏事務和中國內政」。

此前中國外交部已表示，相關的制裁，是針對美方12月9日針對吳英傑、張洪波兩位中國高階西藏官員所做出凍結資產的制裁的「反制裁」。

據流亡藏人政府12月10日的聲明，中國政府2022年逮捕和拘留了至少94名藏人。其中以「煽動分裂國家罪」、「危害國家安全罪」和「洩露國家機密罪」等罪名，分別判處14名藏人2年至14年的監禁。藏人自焚在2022年繼續發生，包含2月25日歌手才旺羅布在拉薩自焚、3月27日扎彭在阿壩格爾登寺派出所前自焚，統計自2009年以來自焚事件已達157起。