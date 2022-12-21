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中國大批工人染病請假 工廠嚴重人手短缺、快遞沒人送

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中國大批工人染病請假 工廠嚴重人手短缺、快遞沒人送

記者葉文義／即時報導
中國清零政策大逆轉後，工廠大批員工因病請假，人手嚴重短缺。（新華網）
中國清零政策大逆轉後，工廠大批員工因病請假，人手嚴重短缺。（新華網）

中國清零政策大逆轉後，當地工廠正面臨一個現實問題，那就是大批員工因病請假，或與染疫同事一起工作，甚至被要求輕症也要上班。據《華爾街日報》報導，現在的情況是，大大小小的工廠出現嚴重人手短缺問題，導致延誤訂單履行，受影響的包括Tesla、Dell和福士等大型外資企業。

實際上，包括東部沿海的民企重鎮浙江、西部製造業中心重慶、貴州省省會貴陽和安徽省蕪湖市在內的一些城市，近日都宣導無症狀或輕症感染者可以正常上班。

報導援引福士長春工廠一名員工指，自上周末以來，這家德國汽車製造商一直實行單班制，而不是兩班制。Tesla一名員工指，該廠某部門本周就有20名員工請病假，幾乎是整個團隊的五分之一。

據報導，Dell在廈門的工廠防疫規定依然嚴格，明令員工需提交24小時檢測陰性證明，相關承包商的大多數維護服務已經暫停。

路透則引述加中貿易理事會董事總經理Noah Fraser指，零售和金融服務企業受到人手短缺嚴重打擊，製造業也不遑不讓，「由於疾病，他們可以上班的人員有限，所以我們的許多大型零售商甚至沒有開門」。

中國一些工廠也因員工染疫而出現臨時停工情況。日前車用MCU大廠瑞薩電子就傳出北京工廠停產消息。據證券時報報導，瑞薩電子表示，由於有部分員工感染且密接員工增多，考慮到保障員工個人健康安全，且保障可持續性長期生產，因此在16日決定臨時停產，20日已經復產。

許多人近期出現了症狀，隨後就回家呆著，近期隨著越來越多人抗原顯示陽性，身邊同事減少，不少人抱怨工作量持續加大。

據中媒報導，在北京由於人手短缺，外賣快遞等運力迅速下降。12月16日，北京大興區商務局、豐台區商務局先後發布「關於參與外賣配送服務的倡議」。杭州也有快遞站全體感染，預計最快25日才可恢復派送。

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