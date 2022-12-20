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大轉變…中企招聘員工「陽過優先」、「陰的不要聯繫」

記者陳言喬／即時報導
多家企業招聘宣稱「陽過者優先」。（取材自百度）
多家企業招聘宣稱「陽過者優先」。（取材自百度）

中國推出優化防疫的「二十條」、「新十條」後，一些社會應對也跟著180度大轉變，「過去陽了出去工作是犯罪，現在陽了出去工作是可貴」。還有企業招聘員工，「陽過優先」、「陰的不要聯繫」等奇葩現象。

大象新聞報導，近日，浙江、重慶、安徽等地，均官宣無症狀甚至輕症均可在做好防護的情況下正常上班，尤其是人力緊缺的醫院和快遞，醫院倡議醫護人員無症狀和輕症堅守崗位；北京提出解除隔離後可返崗復工，無需進行核酸和抗原檢測

過去只要核酸檢測是陽性一旦外出就會被法辦，網路出現太多防疫人員或警察打人、關押民眾的視頻和照片；現在染疫不僅可以外出，官方還鼓勵可以外出上班工作，這樣的轉變讓不少人一頭霧水、難以適從。

報導說，面對這種現象，網上分成兩派：一方認為，李蘭娟院士早就說過，無症狀感染者不是病人，無需恐慌。生活還得繼續，無症狀感染者，有外出工作謀生的權利。另一方認為，這是人為把病毒帶到社會上傳播，是不負責任的做法。無症狀感染者外出工作，將會感染給正常人，這些人在不知情的情況下將病毒帶回家，會給有基礎病的老年人帶來很大威脅。

可以看出，新冠病毒正在撕裂社會認知。這兩天，藝人楊麗萍疑似感染新冠病毒後堅持演出的新聞，也在驗證著這種撕裂。

這樣的轉變也出現在企業招聘，中國早前的企業對染疫者紛紛避之唯恐不及，打出「陽過不要」的招聘要求，現在風水輪流轉，多家企業優先招聘新冠康復者，變成「陽過優先」、「陰的不要聯繫」等怪象。

騰訊新聞報導，隨著防疫措施放寬，感染人數激增，有了抗體的康復者反而有了優勢，不少企業因此優先招聘新冠康復者，河北石家莊一間酒店招聘前台人員的招聘資訊中寫明「會基礎電腦操作、陽過的優先考慮」等條件，

工作人員直言，公司很多員工都陽了，「如果沒陽過，到時候上班得陽了還得請假」。

另外，北京一間餐飲公司也在招聘廣告稱，該公司旗下品牌聯合提供近300個職位，優先招聘新冠康復者，還曾發布廣告稱歡迎Omicron變種病毒的康復者應聘。對於證明的方法，工作人員表示，可以根據核酸檢測結果來應聘。

甘肅蘭州也有餐廳稱「陽過或正在陽者優先」招聘，不過工作人員表示其只是一個廣告，實際還是要看應聘者是否身體健康，有沒有相關工作經驗等。

化妝師曬出染疫後的楊麗萍演出期間在後台休息視頻截圖。（取材自天都市報）
化妝師曬出染疫後的楊麗萍演出期間在後台休息視頻截圖。（取材自天都市報）
安徽蕪湖市宣布無症狀與輕症者可正常上班。（取材自蕪湖市官網）
安徽蕪湖市宣布無症狀與輕症者可正常上班。（取材自蕪湖市官網）

檢測 防疫 北京

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