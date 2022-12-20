中國京劇名伶猝死、清華教授感冒去世 通報均未提新冠

中國近來死亡人數增加，民眾質疑與新冠激增導致病亡有關，圖為北京一處火葬場場景。(Getty Images)

中國新冠疫情 傳出多人死亡，40歲的京劇 名伶儲蘭蘭，67歲的北京 奧運吉祥物設計者、清華大學教授吳冠英等人都在近日猝死，被質疑是染疫而亡。

中國各地疫情激增，有醫學專家形容這波疫情如同「海嘯」，未來一到兩周會遇到重症高峰，但官方迄今只公布少數死亡病例，被質疑存在黑數。

部分名人突然猝死引發多人關注，京劇名伶、新京劇創始人儲蘭蘭，本月18日凌晨去世，終年40歲，外傳她疑因新冠併發症猝死，留下7歲的兒子。儲蘭蘭畢業於中國戲曲學院，生前獲獎無數，多次登台央視晚會，還曾拍攝過新京劇電視劇、電影及京劇舞台劇等。她長期在北京戲曲藝術職業學院任教，並且創立了「新京劇」。

另一名人是著名設計師、清華大學美院教授、博士生導師吳冠英，陸媒稱20日上午感染重型感冒過世。吳冠英是2008年北京殘疾人奧運會吉祥物「福牛樂樂」的設計者，也是2008年北京奧運會吉祥物「福娃」的設計者之一。吳冠英也設計了中華人民共和國成立70周年紀念幣，以及不久前剛剛發行的2022中國壬寅（虎）年金銀紀念幣。

不少民眾留言：官方現在都不提新冠病毒引發的死亡，因為不想引起群眾的恐慌，就說好聽點是重型感冒。

中國民間和網路討論的死亡病例遠多於官方公布數據，且中國各地不少殯儀館近期都呈現「超負荷工作」。大陸染疫死亡真實情況也成為昨天（20日）國務院聯防聯控機制記者會焦點。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強在記者會上回應表示，2020年初武漢爆發疫情時，大部分病人死於新冠呼吸衰竭，而現在感染Omicron後，主要入侵上呼吸道，導致下呼吸道肺炎的比例比較少；從臨床情況看到，目前感染Omicron後死亡的，主要原因還是基礎疾病，「真正直接死於新冠病毒感染導致的呼吸衰竭很少」。