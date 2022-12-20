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中法外長視訊會晤 法外長：願助中方推進中國式現代化

記者陳言喬／即時報導
法國外長柯隆納。（路透）
法國外長柯隆納。（路透）

中共中央政治局委員、中國國務委員兼外長王毅19日與法國外長柯隆納（Catherine Colonna）舉行視訊會晤，柯隆納表示，法方看好並願助力中方推進中國式現代化。王毅則稱，中國不斷優化調整防控措施，為中外人員往來提供更多便利。

據中國外交部網站消息，王毅表示，中方願同法方密切高層交往，加強規劃設計，增強中法關係的穩定性和可預見性，深化經貿、農業、航空等務實合作，拓展綠色能源、醫藥衛生、科技創新等領域合作潛力，儘早舉行新一輪中法高級別人文交流對話，推動中法全面戰略夥伴關係在新的一年取得更大發展。

王毅指出，中方重視法國的歐盟核心大國地位，讚賞法方堅持歐盟戰略自主，願同法方加強戰略溝通，就全球性挑戰、地區熱點問題發出中法聲音，體現中法全面戰略夥伴關係的高水準，為雙方務實合作注入新動力，為中歐關係的健康發展以及世界和地區和平穩定作出中法貢獻。

王毅強調，針對冠病疫情進入新階段，中方將繼續秉持人民至上、生命至上，科學統籌疫情防控和經濟社會發展，不斷優化調整防控措施，為中外人員往來提供更多便利。

柯隆納表示，法方願同中方籌備好雙方下階段高層交往，規畫制定合作路線圖，鞏固深化勢頭良好的法中全面戰略夥伴關係，法方看好並願助力中方推進中國式現代化。

她說，法國也經歷了幾波疫情反復，讚賞中方應對疫情新舉措，期待重新啟動法中人文交流，逐步恢復雙方人員正常往來。

王毅 疫情 歐盟

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