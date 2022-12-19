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日晶片大廠瑞薩北京廠員工確診停工後 20日將復工

中央社東京19日綜合外電報導
圖為位於北京的瑞薩電子(Renesas Electronics)工廠。(美聯社)
圖為位於北京的瑞薩電子(Renesas Electronics)工廠。(美聯社)

日本半導體廠商瑞薩電子公司（Renesas Electronics Corp.）表示，瑞薩北京晶片廠因員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而全面停工後，將於明(20)日復工。

路透報導，全球主要車用晶片生產商瑞薩今天表示，正用現有庫存彌補產量損失，預料停工不會造成太大影響。

瑞薩北京廠發言人表示，該廠主要生產用於工業機械和家用電器的半導體。

日本讀賣新聞報導，瑞薩電子因陸續傳出有員工確診COVID-19，導致人手不足，生產線難以運作，16日晚起北京廠暫時全面停工。

全球汽車製造商使用的微控制器晶片中約有1/3是由瑞薩製造，該公司是在中國營運的諸多日本大型製造商之一，在中國東部城市蘇州也有工廠。

中國本月廣泛放寬嚴格的防疫封控措施，引發仍在攀升的感染潮。衛生專家指稱，中國因為保護缺乏天然免疫力的民眾，且老年人疫苗接種率低，如今可能要付出代價。

鑑於日本汽車製造商在中國有大量生產線，當地任何生產中斷也可能給這些製造商帶來困擾。

一名日本豐田汽車（Toyota Motor Corp.）發言人表示：「由於COVID-19蔓延，以及在中國的部分工廠正調整生產，零件短缺情況仍然持續。」

日本 北京 汽車

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