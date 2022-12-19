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珠海要求退燒藥拆零賣 7天內購買量不得超過6粒

記者葉文義／即時報導
中國珠海市要求20日起該市內有約500多家零售藥店持續供應拆零銷售的退熱藥品，對布洛芬緩釋膠囊、雙氯芬酸鈉緩釋膠囊、洛索洛芬鈉膠囊七天內購買量不超過6粒。(取自網易號肖博健康)
中國珠海市要求20日起該市內有約500多家零售藥店持續供應拆零銷售的退熱藥品，對布洛芬緩釋膠囊、雙氯芬酸鈉緩釋膠囊、洛索洛芬鈉膠囊七天內購買量不超過6粒。(取自網易號肖博健康)

中國疫情大爆發，民眾瘋狂搶藥囤藥，一般退燒藥也一藥難求。對此，珠海市市場監管局要求20日起該市內有約500多家零售藥店持續供應拆零銷售的退熱藥品，對布洛芬緩釋膠囊、雙氯芬酸鈉緩釋膠囊、洛索洛芬鈉膠囊七天內購買量不超過6粒，布洛芬混懸液七天內購買量不超過1瓶。

上述品種七天內只能選購其中一種，零售價均為人民幣1元/粒，布洛芬混懸液（100毫升裝）銷售價為人民幣19元/瓶。

珠海市市場監管局副局長黃建恩指出，這些集中投放的保障供應藥品包含了布洛芬緩釋膠囊等。為避免盲目囤藥，保供藥品的購買實施實名登記，限制購買數量。

經珠海市場監管部門對藥品零售市場進行調查，目前市面上非常緊缺的產品暫時有連花清瘟顆粒、連花清瘟膠囊、新冠抗原試劑，另外布洛芬及對乙醯氨基酚等退熱藥品也比較緊缺。

除上述產品外，其餘藥品供應依然平穩。雖然當前零售終端退熱類、感冒類藥品需求大幅增長，但相關廠家產能正在逐步提升，市市場監管局預計近期這些緊缺產品在流通環節情況將有所改善。

珠海方面在12月14日、17日，已召集6家生產緊缺藥械的企業、3家本市主要藥品批發企業、13家連鎖藥店總部進行初步商談，建立緊急保供機制，決定由本土生產企業提供貨源，供該市銷售使用。根據目前部分藥械產品緊缺、企業加班加點生產的現狀，珠海市場監管部門加大對重點企業的監督檢查力度，切實保障群眾用藥安全。

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