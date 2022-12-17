中官員稱今年經濟總量料逾17兆 網譏：全靠編

中國官員聲稱今年經濟總量超過120兆人民幣。圖為上海民眾在勞動節當天上街購物。（路透）

中共中央財經委員會辦公室分管日常工作副主任韓文秀昨天表示，今年一些面向未來的結構性指標有突出的表現，預計今年經濟總量超過120兆元（人民幣，下同，約17.2兆美元）；中國國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長魏建國也表示，中國明年將以8%經濟增速領跑全球。

不過，對照中國官方的數據、2021年國內生產總值（GDP）為114.4兆元，以韓文秀的說法推算，中國今年經濟增長率將達近5%，這和全球眾多機構的評估大不相同，在網上引起質疑與嘲諷。

央視新聞客戶端報導，韓文秀昨天在2022—2023中國經濟年會上表示，今年脫貧攻堅成果持續鞏固。脫貧縣人均可支配收入實際增長高於全國平均水平，沒有發生系統性返貧、規模性返貧。

就業 形勢總體穩定，產業升級取得積極進展。新能源汽車產銷量和出口量都是世界第一。糧食產量連續8年保持在1.3兆斤以上，國際收支狀況良好，國家外匯儲備保持在3兆美元以上。在全球通膨創40多年新高的情況下，中國物價水平保持平穩，居民消費價格上漲2%左右，糧食安全、能源安全、人民生活都得到有效的保障。

自由亞洲電台報導，中央經濟工作會議閉幕後，中國官媒央視新聞訪問多位中國學者，主要論點多是中國經濟雖面臨挑戰，但可以穩中求進。而韓文秀身為現任官員的說法，與國際機構普遍看壞中國經濟的複甦前景形成鮮明對比，也更加引人關注。

國際貨幣基金組織（IMF）10月將中國今年的經濟增長率估值下調至3.2%，這是幾十年來的最低，同時，預計2023年的增長為4.4%。

針對韓文秀的說法，新浪微博上，不少人留言一個字：「好」或「喔」，隱晦地來表達心聲，也有人問：數字是怎麼來的？而在外網推特上的批評則相當直接，有人嘲諷這是「數字」經濟、全靠編，或是批評數據根本失真。

另據環球時報報導，魏建國昨天下午在以「20大之後的中國與世界」為主題的2023環球時報年會中，對於中國經濟明年發展做出樂觀判斷，他說：「明年中國經濟將殺出重圍，快速發展，GDP增速將達到8%！」

魏建國表示，中國將出台更優惠的營商環境，更多地體現公平、公開、公正，對待民企、外企的政策也將會在明年密集性出台。加之中國區域和雙邊自貿區的升級以及一帶一路 不斷的擴容和發展，「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)的進一步推動，這些都將使中國成為疫情 過後門戶大開的首個全球大型經濟體。