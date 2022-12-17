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華爾街日報：中國正制定明年逾5%經濟成長計畫

中央社台北17日電
中國國家主席習近平。(美聯社)
中國國家主席習近平。(美聯社)

華爾街日報報導，中國領導人正將工作重點轉回促進經濟成長，中國國家發改委主任何立峰正起草一項明年經濟成長逾5%的計畫，這也反映中國領導人日益擔心，長期經濟下滑恐影響統治基礎。

華爾街日報15日引述知情人士報導，於中共20大當選中共中央政治局委員的何立峰，正在起草一項明年經濟成長逾5%的計畫。

知情人士表示，在中共20大結束後不久的一次內部會議上，何立峰呼籲制定政策鬆綁疫情防控措施、提振房地產業及重新提升企業家的信心。

此後一些涉及疫情和房地產業的鬆綁措施都落實了，雖然措施引發了中國目前新一波疫情，但同時舒緩房價的跌勢。

報導表示，中國政府最近幾週開始重新審視針對科技和補教業的政策，並準備結束對網路公司持續已久的調查。其中一項考量是準備批准網約車公司滴滴出行的應用程式，在中國國內應用商店重新上架。

報導表示，在中國退出「動態清零」防疫政策帶來的諸多不確定性及房地產市場受壓下，中國政府將明年經濟成長目標定在5%以上，是一個較有野心的目標，表明中國領導人越來越擔心長期嚴重的經濟下滑，可能會影響中共統治合法性的基礎。

這也向官員們釋出一個明確訊號，就是相對於意識形態，經濟發展的重要性已經提升，如要控制房地產開發商的債務水平、減少不平等和使經濟更能抵禦地緣政治的衝擊。

報導表示，一些美國經濟學家預測2023年中國經濟成增將達到5%或以上，因為今年的疲軟成長導致基數比較偏低，而且中國取消「動態清零」政策帶來了樂觀情緒。

不過，也有經濟學家調低中國明年經濟成長預期，擔心中國匆忙退出「動態清零」政策可能會引發混亂，以及地緣政治緊張局勢加劇，房地產業低迷持續造成負面影響。

中國國務院新聞辦公室發言人未有回應華爾街日報的查詢。

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