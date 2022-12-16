習近平部署明年經濟 更好統籌疫情防控和經濟社會發展

中共中央經濟工作會議12月15日至16日在北京舉行，習近平發表講話。央視

中共 中央經濟工作會議15到16日在北京舉行，中共中央總書記習近平 出席會議並發表講話，部署2023年經濟工作。會議提出明年要做到六個「更好統籌」，第一個就是要更好統籌疫情防控和經濟社會發展。

據中國央視新聞報導，中共中央經濟工作會議15到16日在北京舉行，習近平、李克強 ，李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希出席會議。在中國央視畫面中，中國國務院總理李克強沒有與習近平等人同框，而習近平主持會議時，主席台上僅有八人，即中共廿屆政治局常委七人和韓正，李克強並未上坐。

對於當前經濟情勢，會議坦言，當前中國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱「三重壓力」仍然較大，外部環境動盪不安，給中國經濟帶來的影響加深，但中國經濟韌性強，潛力大，活力足，要堅定做好經濟工作的信心。

展望未來，會議要求，明年要堅持穩字當頭，穩中求進，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加大宏觀政策調控力度，加強各類政策協調配合。同時，保障財政可持續和地方政府債務風險可控，產業政策要發展和安全並舉。

會議提到，要聚焦自立自強，有力統籌教育科技人才工作，把促進青年特別是高校畢業生就業工作擺在更加突出的位置，推動優質醫療資源擴容下沉和區域均衡布局，完善生育支持政策體系，適時實施漸進式延遲法定退休年齡政策等。

會議強調，要堅持系統觀念，守正創新，更好統籌疫情防控和經濟社會發展、更好統籌經濟質的有效提升和量的合理增長、更好統籌供給側結構性改革和擴大內需、更好統籌經濟政策和其他政策、更好統籌國內循環和國際循環、更好統籌當前和長遠。

會議在提出六個「更好統籌」後，繼續提出五點要求，一是著力擴大中國國內需求，二是加快建設現代化產業體系，三是落實兩個毫不動搖，四是更大力度吸引和利用外資，五是有效防範化解重大經濟金融風險。

內容包括，要多渠道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費，提升糧食產能，加快新能源、人工智慧、生物製造、綠色低碳、量子計算等前沿技術研發和應用推廣，確保房地產市場平穩發展，有效防範化解優質頭部房企風險，堅持房住不炒、防範化解地方政府債務風險等。

會議也指出，要全面推進鄉村振興，堅決防止出現規模性返貧，以及推動共建一帶一路高質量發展等。會議表示，對於中國這麼大的經濟體而言，保持經濟平穩運行至關重要，要著力穩增長，穩就業，穩物價，保持經濟運行在合理區間。