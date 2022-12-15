中國疫情擴大 德駐北京使館：暫停簽證至明年1月6日

德國駐北京使館宣布領事處與簽證處閉館到明年1月初。圖為使館辦公大樓。（取材自德國駐北京大使館官網）

中國疫情持續升溫，其中北京 疫情飆升情況受到很大的關注。繼美國駐北京大使館 宣布暫停所有常規簽證 後，德國駐北京大使館也表示，將會暫停簽證服務至1月6日。

德國駐北京大使館發布的最新消息指出，鑒於北京疫情形勢，領事處與簽證處自即日起至2023年1月6日將不再對外開放。該使館並公布一份「常見問題」文件，內容提到，每天將對緊急問題進行篩選並會盡早給出答覆。「雖然我們會盡最大努力，但是不排除由於當前情況而導致延誤的可能」。

文件稱，面簽（面談）時間已預約在閉館期間的簽證申請人，已經通過電話或郵件告知了預約時間已被取消的這一情況。取消確認已經發送至預約時提供的郵箱。最新可以預約的面簽時間是2023年1月9日。已在預約等候名單的科研人員跟學生，會重新預約面簽時間，但個人預約不會被考慮在內。

同時，德國駐北京使館也強調，簽證申請是由各使領館按管轄劃分來處理的。因此，一般不可以在其他德國領事館提交簽證申請。 德國在中國有駐北京、上海、成都、廣州與瀋陽等五處使領館，各有轄區劃分。

此前美國駐北京大使館15日晚間發布訊息指出，由於中國中國各地新冠肺炎感染病例激增對業務運營造成影響，美國駐北京大使館和美國駐上海總領事館只提供護照和緊急公民服務。

美國駐武漢、瀋陽和廣州總領事館將只提供緊急領事服務，直至另行通知。目前美方已經全面暫停所有常規性簽證服務，涉及北京、上海、廣州、瀋陽與武漢等使領館。