中國入境檢疫鬆綁第1槍 這城市下月只需居家隔離3天

漳州市發布新規，對接觸境外人員和高風險地區管控，將按對海外入境人員要求，最新管控措施將自12月19日起，採「2+3」，自2023年1月9日起，採「0+3」。(圖/第一財經)

據閩南日報報導，漳州市發布新規，對接觸境外人員和高風險地區管控，將按對海外入境人員要求，進行最新管控措施，將自12月19日起，採「2天集中隔離+3天居家隔離」；自2023年1月9日起，採「3天居家隔離」。

中國「新十條」上路後，雖然逐步放寬防疫 限制，但對入境防疫管控仍維持執行「5+3」政策，即5天集中隔離加上3天居家隔離。各界預期入境解封也是遲早問題。

而漳州新規，則是中國地方首度披露縮短入境隔離，引發各界關注，對入境防疫管控全面進一步放寬，可能為期不遠。

第一財經報導，漳州市14日印發《關於進一步優化防海上疫情 輸入措施 做好漁業安全生產工作的通知》。

其中對接觸境外人員和高風險地區作業人員的管控，明確要求按海外入境人員進行管控，，也就是自12月19日起「2+3」，期間賦碼管理、不得外出，集中隔離的第1、2天各開展1次核酸檢測 ，居家隔離的第1、3天各開展1次核酸檢測；自2023年1月9日起「0+3」，3天居家隔離期間賦碼管理、不得外出，並在第1、3天各開展1次核酸檢測。

新規相對目前對入境人員的管控措施 實施5天集中隔離+3天居家隔離，已進一步鬆綁。