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「資源有限」 廣州美領館常規移民簽證下周起暫停

記者廖士鋒／即時報導
美國駐北京大使館14日宣布駐廣州總領事館移民簽證處暫停常規簽證服務。（圖／取自「美國駐華大使館」微信公眾號）
美國駐北京大使館14日宣布駐廣州總領事館移民簽證處暫停常規簽證服務。（圖／取自「美國駐華大使館」微信公眾號）

美國駐北京使館14日晚間發布消息稱，因為「資源有限」，廣州移民簽證處將自19日起暫停常規服務。

消息稱，當可以恢復正常移民簽證工作時，即會告知民眾。也將予以民簽證申請者溝通，以便重新安排被取消的預約。

此前據美國駐北京使館官網13日發布的消息，美國減少駐瀋陽領事館和駐武漢領事館非緊急領事業務。消息並指出，為應對新冠肺炎病例增加而減少非緊急服務的使館包含上述兩個使館，而駐北京大使館、駐上海領事館、駐廣州領事館仍開放日常跟緊急服務。

更早之前的12日，美國使館則稱，由於新冠疫情，已在北京、廣州、上海和瀋陽進行了常規簽證預約的非移民簽證申請者應使用特定網頁中的申請者入口選擇後續日期重新進行預約。移民簽證預約保持不變。

此次新的措施等於宣布美國駐廣州使館服務範圍也在縮減。

此前中國逐漸放鬆疫情防控措施後，「移民」相關搜索曾經再度成為熱詞，也有網路影片顯示美國駐廣州領館外辦理簽證大排長龍的畫面流傳。不過承辦多個歐洲國家簽證的VFS Global曾於11月暫停在中國多地的簽證申請中心業務，直到近日才陸續恢復作業。

簽證 移民 北京

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