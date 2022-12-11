北京新冠定點醫院 只收重症和危重症轉診患者

解放軍總醫院第五醫學研究中心為新冠定點醫院，今後將只接收經專家評估後轉診的重症和危重症患者。（搜狐網）

北京 民眾大批陽性確診之後，北京普通醫院宣布開始接收核酸陽性病人，定點醫院的定位也隨之改變，北京地壇醫院稱今後將只接收經專家評估後轉診的重症和危重症患者。北京急救中心亦呼籲，新冠肺炎無症狀感染者、輕症患者請勿撥打120熱線，請為急危重症患者留出急救熱線通道。

據香港文匯網，本輪疫情 中，北京共設立北京地壇醫院、解放軍總醫院第五醫學 中心等作為新冠定點醫院。北京地壇醫院副院長陳效友表示，醫療資源放開後，地壇醫院今後將只接收經專家評估後轉診的重症和危重症患者。鑒於目前北京市收治孕產婦合併新冠的醫療機構有限，地壇醫院仍接收部分孕產婦合併新冠的患者，隨着救治能力提升，以後這部分群體會逐漸減少。

近期大量民眾確診，北京市120急救熱線呼叫量激增。「日常呼叫量約為5000，高峰時段不超過1萬，而近期120每日呼叫量已高達3萬多，遠遠超出北京市120急救熱線接呼叫的承接能力。」北京急救中心主任醫師陳志10日對媒體表示，熱線還收到大量無症狀感染者、輕症患者關於發熱等症狀的諮詢，非緊急電話擠佔了120的急救資源。

陳志提醒，對於急危重症患者，無論是否感染新冠，都應第一時間呼叫120。非急危重症者，非必要不要占用120資源。疫情政策、藥物調整、健康諮詢不在120接線員的專業範疇內，居民可向住地居委會、專業醫生尋求幫助，為有急救需求的市民留出寶貴的醫療資源。