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被視與周永康關係密切 前北京市長王安順告別政壇

記者廖士鋒／即時報導
前北京市長王安順，2016年來職務一再遭到實質調降後，近日被宣布免職。（圖／取自「政事兒」微信公眾號）
前北京市長王安順，2016年來職務一再遭到實質調降後，近日被宣布免職。（圖／取自「政事兒」微信公眾號）

中國國務院5日宣布任免官員，其中國務院發展研究中心副主任王安順被免去職務，意味著這位前北京市長在不斷遭到實質降級後，正式告別政壇。

港媒指出，現年65歲的王安順被視為與出身石油系統、國土部的前政治局常委周永康關係密切，而周永康已經遭到判刑。

公開資料顯示，王安順出生於1957年12月，1980年代開始他曾長期在地質礦產部華北石油地質局工作，1995年任東北石油地質局局長和吉林松遼天然氣勘探開發總公司總經理。1996年任人事司司長、國土資源部人事教育司司長。1999年開始轉入地方政府，任甘肅省委常委兼組織部部長，2001年任上海市委副書記兼組織部部長，2007年任北京市委副書記，2012年起兼北京市長。

王安順雖然2012年底獲任命為北京市市長，但2016年10月轉任國務院發展研究中心黨組書記，即使官階不變，都是正部級，但實權宛若天壤之別。後來2018年再度被降級為國研中心副主任、黨組成員，儘管官方仍強調他是「正部長級」，但外界都將其視為貶謫。

值得一提的是，王安順離任北京市長後，接替他職務的是現任中共政治局常委蔡奇。蔡奇在北京市長任內不到一年就於2017年5月升任北京市委書記並在年底的中共十九大當選中共政治局委員，市長遺缺由陳吉寧接任。目前陳吉寧也已升為上海市委書記。

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