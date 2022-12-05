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中國新增本土病例連8降「太低」 網憂有黑數隱匿不上報

記者陳言喬／即時報導
中國多地不再查驗核酸，但新增本土病例數持續下降，網友擔心可能有黑數。圖為廣州一處核酸採樣點暫停使用。（中新社）
中國多地不再查驗核酸，但新增本土病例數持續下降，網友擔心可能有黑數。圖為廣州一處核酸採樣點暫停使用。（中新社）

中國新增本土病例連八天下降，中國國家衛健委在當地時間6日通報新增本土2萬7847病例。中國各地減少核酸檢測後，防疫模式從「核酸+方艙」向「快篩+居家」過渡。專家稱，今後工作重點應從「病毒」轉向「病」，做好對新冠病墦引發疾病的預防管理和治療。

中國國家衛健委6日通報5日0至24時，新增本土確診病例4988例（廣東2120例，北京1163例，重慶460例，四川259例，上海41例等），廣東的2120例中有431例是無症狀感染者轉為確診病例。

新增本土無症狀感染者2萬2859例（重慶3708例，北京3503例，廣東3421例，上海536例等）。

中國衛健委的報告顯示，新增本土病例已是連續第八天下降，但有網友質疑官方報告的數字太低了，和大家的感受不一樣。其中「河北保定疫情」這兩天成為微博熱搜，不少民眾反映當地發熱者還是比較多，但正式通報的感染數字竟只是個位數。

環球時報前總編輯胡錫進稱，這種情況在中國很多地方都已出現，愈來愈多的人不測核酸，只是有了症狀後自己在家測抗原（快篩），但因為怕麻煩，並不上報，一些地方的政府也不再有動力摸清疫情底數，所以不少地方報告的感染數字不同程度低於實際數字，疫情面貌有些模糊了。

中國原本通過大規模核酸檢測發現感染，再將感染者拉去方艙集中隔離來切斷傳播鏈。但隨著中國國務院副總理孫春蘭上周兩度提出新冠病毒致病力減弱，多地逐步放寬防疫政策，防疫逐漸向「抗原快篩+居家隔離」過渡。

中國多地都已宣布，社區、辦公場所、餐飲商超及各類公共場所以及搭公共交通不再查驗核酸。多地也鼓勵家庭自備抗原快篩試劑。各地的衞健委召開記者會表示，市民出現發熱、咳嗽、咽痛等呼吸道症狀，不必太擔心焦慮，建議居家多休息、多喝水，減少不必要的外出即可。

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