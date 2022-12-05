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習近平率高官送江澤民火化 官媒：胡錦濤也去送別

記者陳言喬／即時報導
新華社發布江澤民生平照片。圖為1993年12月5日，江澤民同志在北京為一位幼兒園兒童喂服脊髓灰質炎疫苗後，小朋友親吻江爺爺。（新華社）
新華社發布江澤民生平照片。圖為1993年12月5日，江澤民同志在北京為一位幼兒園兒童喂服脊髓灰質炎疫苗後，小朋友親吻江爺爺。（新華社）

新華社報導，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等，今天（5日）到中國人民解放軍總醫院為江澤民送別，並護送江澤民的遺體到八寶山革命公墓火化。胡錦濤也前往醫院為江澤民送別。

報導稱，中國人民解放軍總醫院告別室莊嚴肅穆。潔白的花朵、黑色的挽幛，寄託著人們深深的哀思。告別室上方懸掛著黑底白字橫幅，上面寫著：「江澤民同志永垂不朽」，橫幅下方正中是江澤民同志的大幅彩色遺像。江澤民同志的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。4名禮兵持槍肅立，守護在兩旁。

江澤民遺體前擺放著江澤民的夫人王冶坪率全家敬獻的花籃，花籃的緞帶上寫著：「你永遠活在我們心中」。告別室內擺放著習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬甯、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡錦濤和中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委、各民主黨派和全國工商聯、各人民團體、首都各界群眾敬獻的花圈。

上午10時，在低回的哀樂聲中，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡錦濤等，胸佩白花、臂戴黑紗緩步來到告別室，在江澤民的遺體前肅立。習近平等向江澤民的遺體三鞠躬，表達對江澤民的崇高敬意和深切緬懷。隨後，習近平等向江澤民的夫人王冶坪和親屬表示深切慰問。

10時15分，8名禮兵荷靈，伴著哀樂緩緩走出告別室。習近平等護送江澤民的遺體上靈車。

10時25分，在習近平等黨和國家領導人，治喪委員會辦公室成員和江澤民親屬的護送下，靈車徐徐駛向八寶山革命公墓。

報導說，從中國人民解放軍總醫院到八寶山，首都各界群眾紛紛來到沿途道路兩旁，送別江澤民。

上午10時45分，靈車駛進八寶山革命公墓。在大禮堂，習近平等和江澤民親屬向江澤民作最後的訣別。

江澤民追悼大會定明天（6日）於北京人民大會堂舉行，默哀期間，大陸股匯市將暫停交易3分鐘，當日大陸全國停止公共娛樂活動一天。

新華社發布江澤民生平照片。圖為 2002年11月15日，江澤民、胡錦濤在北京人民...
新華社發布江澤民生平照片。圖為 2002年11月15日，江澤民、胡錦濤在北京人民大會堂親切會見出席黨的十六大代表。（新華社）

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